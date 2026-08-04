Ni se spune să mai lăsăm din consum. Dar de unde începem, când toată casa merge pe curent? Aerul condiționat, frigiderul, mașina de spălat și aragazul electric încarcă cel mai mult factura. Ca să economisim nu trebuie să le scoatem din priză, ci doar să le folosim mai inteligent.

"La frigider avem un consum de 89,6 vati. 90 acum.", spune un consumator.

Cât mănâncă locuinţa noastră din priză? Am pus fiecare aparat sub lupă, cu un contor de energie conectat pe rând. Frigiderul, centrala și aerul condiționat trag cel mai mult la factură.

"Vedem cum creşte consumul şi la centrala termică.", adaugă consumatorul.

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"Cei mai mari consumatori din casă sunt cei ce încălzesc și cei ce răcescu. Toți încercăm să pornim aerele condiționate la maxim, toți încearcăm să răcim cât mai repede camera, din acest motiv și contorul va înregistra și nu ne va ierta. În principiu o ține undeva la 22 de grade, 21 de grade, deci nu o ducem la 16-18 grade.", precizează Adrian Chelaru, președintele Asociației RO Electric.

Nu doar cât setăm contează, ci și cum folosim aparatele din jur.

"Avem cuptor electric, cuptor cu microonde, mașină de spălat, frigider. Va trebui totuși să ne formăm, să ne educăm, să utilizăm corect și inteligent aceste dispozitive. În perioada verii, recomandarea de exemplu este să nu mai folosești uscătorul de haine, ci să usuci hainele afară.", adaugă Adrian Chelaru.

Jumătate din energia unei locuințe se duce pe centrală, aragaz electric și congelator, iar bucătăria singură înghite aproape 30% din consum. În plus, există consumatorii-fantomă: televizoare, console, calculatoare sau încărcătoare lăsate permanent în priză.

Micile obiceiuri pot face diferența. Evitarea preîncălzirii cuptorului înseamnă peste 60 de kWh salvați într-un an. La congelator, deschiderea lui cât mai rar și dezghețarea periodică mai pot aduce o economie de 50 de kWh. Iar la frigider, evitarea amplasării lui într-un loc cald și limitarea timpului petrecut cu ușa deschisă mai pot salva peste 50 de kWh.

Becurile economice consumă cu 75% mai puțin și pot reduce factura cu până la 250 kWh pe an. Mașina de spălat ajunge la 200 kWh anual, dar spălatul la 30 de grade în loc de 40 poate reduce consumul cu încă 50 kWh.

"Suntem în concediu în perioada de vacanţă, trebuie să spălăm rufele copiilor, le putem spăla seara la ora de consum sau le putem spăla la ora 2 ziua în varf de producţie de energie fotovoltaică când preţurile se apropie de 0. Putem să ne informăm mai bine şi să acţionăm mai responabil în primul rând legat de bugetul nostru.", explică Răzvan Nicolescu, expert energie.

Oamenii sunt încurajați să își adapteze, pe cât posibil, programul de consum la orele prânzului.