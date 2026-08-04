A abandonat liceul şi a devenit miliardar la doar 25 de ani

La doar 25 de ani, un tânăr din Yorkshire este pe cale să devină cel mai nou miliardar al Marii Britanii, după ce firma sa de inteligență artificială a fost evaluată la 2,5 miliarde de lire sterline.

James Dacombe şi-a abandonat studiile în perioada liceului, iar acum a dat lovitura în industria tehnologică britanică. Compania lui, Olix, speră să profite de cererea uriașă pentru cipurile de calcul extrem de puternice necesare pentru rularea programelor de inteligență artificială.

În urma unei runde de finanțare de 312 milioane de dolari, printre investitori numărându-se și Guvernul britanic, compania a fost evaluată la 3,3 miliarde de dolari, valoarea sa triplându-se în doar șase luni.

Analiza celor mai recente date publice disponibile despre structura acționariatului sugerează că Dacombe deține peste o treime din capitalul companiei. La evaluarea actuală, participația sa ar valora aproximativ 1,27 miliarde de dolari (946 milioane de lire sterline), dacă ar decide să o vândă.

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A învăţat programare singur

Născut în septembrie 2000, în Harrogate, Dacombe a început de mic să învețe singur programare, iar la vârsta de 13 ani deja construia aplicații și site-uri web.

Mama sa, Jane, cercetătoare în domeniul mediului și angajată a Agenției pentru Mediu, a scris pe rețelele sociale că este „extrem de mândră”. Tatăl său, Paul, este consultant în industria energetică și locuiește în prezent în Dorset.

Tânărul antreprenor provine dintr-o familie cu rezultate academice deosebite: surorile sale au terminat liceul cu note excelente și au continuat studiile la Cambridge și la London School of Economics.

Povestea lui James a început însă într-un mod foarte diferit. După ce a urmat cursurile Ashville College, unde taxa anuală este de aproximativ 23.000 de lire sterline, Dacombe s-a înscris la instituția de stat St Aidans and St John Fisher Associated Sixth Form College, dar a abandonat după numai două zile, scrie Daily Mail.

La 18 ani a făcut prima compania

La sfârșitul anului 2018, la vârsta de 18 ani, și-a lansat prima companie, CoMind. Aceasta dezvoltă tehnologii de monitorizare a creierului care le-ar permite medicilor să observe activitatea cerebrală a pacienților fără intervenții chirurgicale invazive.

James Dacombe ar putea deveni cel mai nou miliardar al Marii Britanii, după ce compania sa a fost evaluată la 3,3 miliarde de dolari în urma unei runde de investiții.

Dacombe, originar din Harrogate, Yorkshire, conduce și compania de tehnologie medicală CoMind, care dezvoltă tehnologii neinvazive de monitorizare cerebrală destinate utilizării în spitale.

El a declarat că ideea companiei a apărut în urma unor „experiențe personale cu membri ai familiei afectați de accidente vasculare cerebrale și demență”.

Testele clinice ale tehnologiei au fost realizate la St Bartholomew's Hospital din Londra și în Statele Unite, compania intenționând să lanseze produsul comercial anul viitor.

În 2022, Dacombe a fost selectat pentru Thiel Fellowship, o bursă foarte competitivă finanțată de Peter Thiel, cofondator al PayPal și al companiei de inteligență artificială Palantir, destinată antreprenorilor care nu au studii universitare.

Programul i-a oferit 100.000 de dolari, suma fiind ulterior majorată la 250.000 de dolari pentru noii candidați, astfel încât să își poată dezvolta ideile de afaceri fără a urma învățământul superior.

Ulterior, în 2024, Dacombe a fondat Olix, compania purtând inițial numele Flux. Atât CoMind, cât și Olix sunt controlate prin holdingul său, Bletchley Industries, denumit după Bletchley Park, locul considerat unul dintre punctele de naștere ale informaticii moderne.

Investitorii acordă o valoare tot mai mare companiei Olix, în condițiile în care aceasta încearcă să reducă dominația gigantului hardware Nvidia pe piața semiconductorilor, componentele esențiale ale cipurilor extrem de performante utilizate pentru inteligența artificială.

În prezent, centrele de date pentru inteligență artificială se bazează pe cipuri foarte avansate derivate din procesoarele grafice dezvoltate inițial pentru redarea imaginilor în jocurile video.

Cererea uriașă pentru aceste cipuri, precum și pentru cipurile de memorie necesare calculatoarelor pentru a efectua sarcini complexe, a provocat însă o penurie denumită „RAMageddon”, care duce la creșterea prețurilor produselor electronice de larg consum, precum laptopurile și consolele PlayStation.

Olix susține că noile sale „cipuri de inferență” sunt construite special pentru aplicațiile de inteligență artificială și nu depind de cipurile de memorie și de alte componente care se confruntă în prezent cu probleme de aprovizionare. Din acest motiv, compania afirmă că cipurile sale vor fi mai ieftine și mai performante.

Compania intenționează să finalizeze anul acesta proiectarea cipului său DX-1, proces cunoscut în industrie sub numele de „tape-out”, urmând să înceapă pregătirile pentru producție până la sfârșitul anului 2027.

Firma sa face angajări în cele cinci birouri

Pentru a susține această dezvoltare, Olix face angajări în cele cinci birouri pe care le are în Londra, Bristol, Statele Unite și Canada.

Totuși, investitorii au început să își reducă participațiile în alte companii producătoare de cipuri, precum Nvidia și Intel, pe fondul îngrijorărilor legate de sectorul inteligenței artificiale în ansamblu, care acumulează tot mai multe datorii.

Printre cei mai recenți investitori în Olix se numără și divizia de investiții în inteligență artificială a Guvernului britanic, Sovereign AI, care mizează puternic pe această tehnologie și o consideră un pilon important al economiei britanice.

Olix este a cincea companie în care Sovereign AI investește bani publici de la lansarea sa, în luna aprilie.

Valoarea exactă a investiției nu a fost precizată, însă Sovereign afirmă că investițiile sale individuale sunt, de regulă, cuprinse între un milion și zece milioane de lire sterline.

Joséphine Kant, reprezentantă a Sovereign AI, l-a descris pe James Dacombe drept „unul dintre cei mai importanți fondatori ai generației sale”.

Ea a adăugat: „James nu doar că își dorește să câștige la nivel global, ci este și mândru de locul din care provine”.