Momente eroice ale pompierilor români care intervin la incendiile din Grecia. Noaptea trecută, au salvat zeci de case ameninţate de flăcări în regiunea Attica. După cinci zile infernale, focul este în sfârşit ţinut sub control. În Franţa, zeci de mii de locuitori, printre care şi români, au revenit în regiunile pustiite de incendii. Mulţi au găsit totul făcut scrum, iar acum se confruntă cu un nou pericol. Focul a scos la iveală sute de obuze neexplodate din Al Doilea Război Mondial.

Un zid de flăcări înalt de 20 de metri a coborât muntele în regiunea Psatha din Grecia şi a ameninţat zeci de case şi o mănăstire din localitatea Loumpa.

"În spatele meu e satul Psatha, care arde. Acest incendiu care a izbucnit vineri în portul Germanos a trecut dealul şi a mers spre Megara. Vedeţi aceste elicopterele Erickson care iau apă din mare şi încearcă să stingă acest incendiu", a declarat Veronica Todor, jurnalista stabilită în Grecia.

Pompierii greci au primit sprijinul colegilor români. Ore în şir, salvatorii din ţara noastră s-au luptat cu focul şi temperaturile care au depăşit 800 de grade Celsius.

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În timpul intervenţiei, ei au salvat şi un câine închis într-o cuşcă. Sute de oameni din staţiunea Psatha au primit mesaje pe telefoane să evacueze de urgenţă zona. Printre ei, şi turişti români.

"Eram cazat aici în partea asta, în satul Psatha. A luat foc. Am fost evacuaţi şi suntem spectatori", a povestit Vasile Corogeanu, român aflat în Grecia.

Focarul a fost ţinut sub control abia după ce în zonă au fost trimise 9 avioane şi 4 elicoptere. Şi în regiunea Attica, peste o mie de localnici au fost evacuaţi. Cu ochii în lacrimi şi neputincioşi, unii au privit de la distanţă cum focul avansează încet spre locuinţele lor. Un voluntar a văzut la televizor cum îi arde casa.

"Am văzut drama la televizor, acum puţin timp. Eu am fost aici până la prânz, nu credeam că se va întâmpla aşa ceva". "Sunt cu inima sfâşiată! Era un loc frumos, ne petreceam verile aici", spun oamenii.

Drame similare sunt şi în Franţa. În Gironde, oamenii care s-au întors acasă nu au mai găsit nimic. Printre cei care au pierdut tot in foc, sunt si romani

"Am crezut că plecăm doar pentru că era fum. Nu m-am gândit că, atunci când ne vom întoarce, vom vedea asta", a declarat Marius, un român din Franţa.

Descoperire şocantă după incendiile din Franța

Marius este decis să o ia de la zero, dar alţi localnici nu

"Când ai 20 de ani, este posibil, dar după 40 sau 50, e foarte greu să-ți începi viața de la zero", mai spune românul.

În zonele afectate, pompierii sunt încă în stare de alertă - vântul poate reaprinde oricând focarele. Si in Hexagon sunt pompieri romani. Al treilea contingent din acest an a ajuns zilele trecute.

Salvatorii din ţara noastră au primit scrisori de mulţumire pentru munca lor de la copiii francezi.

În zonele distruse de flăcări, autorităţile au făcut o descoperire şocantă - sub o pădure de pini, a fost găsit un depozit cu peste 400 de obuze şi alte tipuri de muniţie din Al Doilea Război Mondial.