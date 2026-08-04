Un român de 19 ani a murit în timp ce culegea roşii pe un câmp din Italia: "E o rană care va rămâne deschisă"

Un român de 19 ani a murit din cauza caniculei în Italia, în timp ce culegea roşii. Incidentul a avut loc duminică, în apopiere de Cremona.

Carabinieri și tehnicieni ATS investighează cauzele morții tânărului din Stagno Lombardo, iar ipoteza unui şoc termic este cea mai plauzibilă.

Românul s-a stins la aproximativ doi kilometri de râul Po, în comuna Stagno Lombardo. Românul în vârstă de 19 ani lucra la culesul roșiilor. Inima lui tânără a cedat într-o duminică toridă de august, când temperaturile se apropiau de 40 de grade Celsius, scrie Cremona Oggi.

Nu au mai putut face nimic pentru el

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A fost transportat cu elicopterul la spitalul din Cremona, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Se pare că era cazat la Monticelli d’Ongina, în provincia Piacenza.

Acum, ancheta deschisă de carabinierii din cadrul companiei Casalmaggiore și de tehnicienii Serviciului de Prevenție și Siguranță la Locul de Muncă din cadrul ATS Valpadana trebuie să stabilească exact ce s-a întâmplat.

Din informațiile disponibile până acum, raportul său de muncă pare să fi fost legal. Autoritatea judiciară ar putea dispune efectuarea unei autopsii pentru a clarifica motivele decesului.

Nu este exclusă ipoteza unui șoc termic provocat de deshidratare, dar nici posibilitatea unui accident vascular cerebral, asociat eventual unei probleme cardiace congenitale.

Cazul a provocat numeroase reacții. Primarul din Stagno Lombardo, Roberto Mariani, și-a exprimat durerea și a transmis condoleanțe familiei.

„Moartea tânărului român este o altă rană care va rămâne deschisă”, a declarat Antonella Forattini, lidera grupului Partidului Democrat în Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților.

„Răspunsul ministrei Muncii, Calderone, în cadrul audierii comisiilor pentru Agricultură și Muncă lasă în continuare nerezolvate problemele legate de decesele din agricultură. În ceea ce privește căldura extremă, ministra a făcut trimitere la protocolul național”, spune Forattini, „însă este izbitoare lipsa unui sistem de monitorizare a accidentelor și deceselor care pot fi puse în legătură cu valurile de căldură”.

Și în Lombardia există o ordonanță regională pentru protejarea lucrătorilor împotriva temperaturilor extreme. Aceasta interzice activitățile în aer liber, desfășurate în bătaia directă a soarelui, între orele 12:30 și 16:00, până la data de 23 septembrie.

Sindicatele cer măsuri de protecţie

Alarma privind starea de rău a tânărului român de 19 ani a fost dată înainte de ora 16:00. Ancheta va trebui să stabilească dacă această ordonanță a fost respectată.

Între timp, sindicatele confederale CGIL, CISL și UIL din sectorul agricol au transmis într-un comunicat că nu consideră moartea tânărului o simplă fatalitate și că demnitatea și siguranța lucrătorilor trebuie să fie puse înainte de orice.

Sindicatele au confirmat că vor analiza toate măsurile posibile pentru a proteja familia muncitorului decedat și și-au exprimat speranța ca responsabilitățile pentru această tragedie, despre care spun că „putea și trebuia să fie evitată”, să fie stabilite cât mai curând.

Marco Spadari, reprezentant al sindicatului Fai Cisl, a declarat: „Ne exprimăm profunda compasiune și suntem alături de familia tânărului muncitor. Ne aflăm în fața unei noi tragedii care lovește lumea muncii și care ne obligă la o reflecție serioasă. În agricultură se lucrează adesea în condiții complicate și dificile, mai ales în timpul verii, iar sănătatea și siguranța oamenilor trebuie întotdeauna puse pe primul loc. Un tânăr de 19 ani nu poate să-și piardă viața în timp ce muncește. Acest lucru trebuie să dea de gândit tuturor, instituțiilor, companiilor și partenerilor sociali, astfel încât siguranța să rămână întotdeauna o prioritate concretă și nu doar un principiu.”

Alţi patru lucrători agricoli au murit pe câmpuri în Italia din cauza caniculei.

Valuri de caniculă în Italia

Până miercuri, 25 din cele 27 de mari oraşe monitorizate în Italia vor rămâne în alertă roşie din cauza celui de-al patrulea val de caniculă de anul acesta, în timp ce Messina şi Reggio Calabria (sudul Italiei) au trecut de la alerta galbenă la cea portocalie, potrivit Ministerului Sănătăţii.

Prognoza estimează prima scădere, uşoară şi temporară, a temperaturii între vineri duminică, mai ales în nord şi în regiunile centrale din apropierea Mării Adriatice, unde temperaturile ar urma să scadă sub 35 de grade, potrivit Meteo.It, în timp ce în restul ţării nu vor mai depăşi 36-37 de grade.

La munte va persista căldura extremă. Temperaturi sub zero grade vor fi numai la altitudini cuprinse între 4.500 şi 4.800 de metri, deşi se aşteaptă ca spre sfârşitul săptămânii astfel de temperaturi să coboare şi la altitudini între 3.800 şi 4.200 de metri.

Pe de altă parte, în patru regiuni din centrul Italiei - Abruzzo, Umbria, Basilicata şi Molise - începând de marţi există riscul apariţiei unor furtuni din cauza trecerii unui sistem de joasă presiune.

Vara aceasta a fost una dintre cele mai secetoase din ultimii 70 de ani în regiunea Piemont, cu un deficit de precipitaţii de 55% în ultimele trei luni, prin urmare această regiune se pregăteşte să declare stare de urgenţă. "De la jumătatea lunii mai, temperaturile au fost peste cele normale şi deficitul de apă pune în genunchi agricultura provinciei", a declarat Bruno Mecca Cici, preşedintele Coldiretti Torino, cea mai mare asociaţie agricolă