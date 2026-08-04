INFOGRAFIE Mod consum: REDUS. Orașele și companiile care au început deja să economisească energie și cum se schimbă viața
România și Europa întreagă trec pe modul de consum redus în contextul impasului energetic creat pe fondul mai multor crize care s-au suprapus: războaiele din Ucraina și Iran, precum și seceta extremă. Guvernul condus încă de premierul demis Ilie Bolojan i-a îndemnat pe români să economisească energie pe cât posibil. Mai multe companii au anunțat că au luat măsuri în acest sens.
Românii, îndemnați să reducă consumul - mai ales la orele de vârf - pentru ca România să facă față crizei energetice. România a ajuns deja să importe masiv energie pe fondul opririi controlate a Reactorului 1 de la Cernavodă. În prezent, există și pericolul opririi Reactorului 2 în contexul scăderii debitului Dunării. Directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă spune că prognozele arată că Reactorul 2 poate funcționa încă 7 zile, dar dacă debitul Dunării va continua să scadă atunci turbinele vor trebui oprite.
Apelul lui Ilie Bolojan
Premierul demis Ilie Bolojan a făcut un apel către populație, către marii consumatori din industrie și retail, dar și către autoritățile locale.
Primele orașe care au anunțat că sting lumina
Fabricile care reduc consumul
Cum poți reduce consumul de energie?
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