România și Europa întreagă trec pe modul de consum redus în contextul impasului energetic creat pe fondul mai multor crize care s-au suprapus: războaiele din Ucraina și Iran, precum și seceta extremă. Guvernul condus încă de premierul demis Ilie Bolojan i-a îndemnat pe români să economisească energie pe cât posibil. Mai multe companii au anunțat că au luat măsuri în acest sens.

Mod consum: REDUS. Orașele și companiile care au început deja să economisească energie și cum se schimbă viața

Românii, îndemnați să reducă consumul - mai ales la orele de vârf - pentru ca România să facă față crizei energetice. România a ajuns deja să importe masiv energie pe fondul opririi controlate a Reactorului 1 de la Cernavodă. În prezent, există și pericolul opririi Reactorului 2 în contexul scăderii debitului Dunării. Directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă spune că prognozele arată că Reactorul 2 poate funcționa încă 7 zile, dar dacă debitul Dunării va continua să scadă atunci turbinele vor trebui oprite.

Apelul lui Ilie Bolojan

Premierul demis Ilie Bolojan a făcut un apel către populație, către marii consumatori din industrie și retail, dar și către autoritățile locale.