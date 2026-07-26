O zi de joacă în familie sau ... o jucărie? Timpul de calitate petrecut alături de părinţi este, pentru copii, mai valoros decât orice cadou. Experienţele trăite în familie înseamnă fericire pe termen lung, îi ajută pe cei mici să se dezvolte emoţional şi să se distreze mai bine decât atunci când primesc maşini, păpuşi sau gadgeturi. Iar vacanţa de vară este perfectă pentru a crea amintiri pentru o viaţă.

În fiecare vară, plajele de la malul mării devin loc de joacă pentru cei mici... şi cei mari. Pe nisip, se dă proba de îndemânare la ridicat castele, la săpat gropi sau la făcut forme. Fiecare copil are cel puţin un ajutor de nădejde - mama sau tata.

La cei șase ani ai ei, Maya are deja amintiri frumoase pe care, spune ea, nu le va uita niciodată...

Maya: Când am fost la parcul de distracţie, acolo la roată.

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Reporter: Cu părinţii?

Maya: Da.

Reporter: Şi în ce te-ai dat?

Maya: M-am dat în omidă. Luca în castelul groazei.

Pentru părinţi, vacanţele cu cei mici sunt deseori un adevărat maraton. Dar toţi ştiu că joaca alături de copii este foarte importantă.

"Mai mult în apă, pe nisip cu jucării, ca să le facem pe plac copiilor".

"Pentru ei ca şi copii, ca şi dezvoltare, amintirea lor e cea mai importantă pentru noi".

"Încercăm să petrecem cât mai mult timp cu ei. Să-şi amintească măcar că am fost alături de ei", spun părinţii.

Din apă, se-aud şi chiote de bucurie. Încă un pici şi-a învins teama şi-a intrat, curajos, în valuri. Astfel de momente cheie în dezvoltarea lor le o siguranţă emoţională de care au nevoie, spun psihologii.

"Al meu o să-şi amintească că după 4 ani la mare, anul ăsta intră în apă. În sfârşit! Sigur asta îşi va aminti. Prima oară cu mine şi apoi singur a prins curaj", spun părinţii.

"Orice jucărie pe care copii ar primi-o ar rămâne undeva în camera lor, pe când experienţele pe care le trăiesc împreună cu părinţii ajung să facă parte din identitatea acestor copii", spune Elena Stambuli, psiholog.

Un studiu recent al Organizaţiei Salvați Copiii arată că majoritatea celor mici îşi petrec timpul la şcoală, la teme şi... pe internet. Mulţi stau online chiar mai mult de şase ore zilnic. Şi la fel de mulţi recunosc că nu petrec nici măcar o oră pe zi afară, în aer liber. Mulţi ajung astfel să se îndepărteze de părinţi şi să dezvolte probleme comportamentale grave.