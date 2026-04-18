Aşadar, suntem la un pas de o nouă criză politică majoră şi de o schimbare de direcţie într-un context complicat - şi intern, şi internaţional, cu consecinţe economice.

Politicienii provoacă, după cum vedem, crizele. Apoi, încarcă facturile cetăţenilor. Posibila cădere a Guvernului Bolojan arată, după alegeri anulate şi creşterea neîncrederii populaţiei în politicieni, incapacitatea aleşilor de a susţine un proiect comun. O coaliţie făcută din necesitate, care însă nu a fost dublată de încredere. E clar, criza nu este doar politică, ci şi de strategie.

Expert: "Această situaţie ne poate duce teoretic către orice rău, inclusiv la un acord cu FMI"

"Când cineva vine şi spune: 'Vreau să dau jos Guvernul!', în mod normal ar trebui să aibă o soluţie. Din păcate, oricare dintre partidele din România, orice politician din România, nu are foarte multe soluţii la îndemână şi cam toate converg către acelaşi lucru: deficitul trebuie să scadă. El este clar legat de inflaţie şi de dobânzi, iar aceste două elemente se văd clar în buzunarul cetăţenilor. În momentul în care împingi ţara într-o criză politică, credibilitatea României scade exponenţial şi foarte rapid. Avem nevoie de credibilitate în faţa partenerilor europeni pentru că i-am minţit de două ori că vom reduce deficitul şi nu l-am redus. I-am păcălit aruncând la gunoi foile de parcurs pe care le-am negociat cu ei.

Pe de altă parte, avem nevoie ca de aer în faţa creditorilor externi. Jumătate din datoria publică a României e datorie externă. Noi nu ne plătim datoriile din trecut, noi le rostogolim. În ultima perioadă ei ne împrumută mai scump. În momentul de faţă e cea mai proastă idee ca pe lângă problemele macro-economice grave pe care le avem să mai adăugăm una, asta politică. Noi dăm astăzi pe dobânzi cât bugetul de la Educaţie. Sacrificăm bani extrem de mulţi care ar trebui să meargă spre şcoli, spre spitale.

Suntem în recesiune, asta e o altă vulnerabilitate. Grija guvernanţilor trebuie să se concetreze pe mediul privat. Mediul privat din România nu o duce bine. Această situaţie ne poate duce teoretic către orice rău, inclusiv la un acord cu FMI", a declarat Cristian Păun, profesor de economie.

