Adaosul comercial la alimentele de bază rămâne plafonat. Lista completă a produselor care nu se scumpesc

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, anunţă, miercuri, că, la propunerea UDMR, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârşitul anului.

Adaosul comercial la alimentele de bază rămân plafonate. Lista completă a produselor care nu se scumpesc - Profimedia

”Sper ca şi plenul Camerei Deputaţilor să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra şi în continuare, până la sfârşitul anului, produsele alimentare esenţiale la preţuri mai mici”, a transmis Tanczos Barna.

"Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârşitul anului. UDMR a susţinut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflaţia ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menţinută", a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, potrivit News.ro.

Acesta precizează că, la propunerea UDMR, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaţilor a votat prelungirea măsurii până la sfârşitul anului, în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie.

Articolul continuă după reclamă

"Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creşterii preţurilor la alimentele de bază. Le mulţumesc colegilor deputaţi UDMR şi membrilor comisiei pentru sprijinul acordat! Sper ca şi plenul Camerei Deputaţilor să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra şi în continuare, până la sfârşitul anului, produsele alimentare esenţiale la preţuri mai mici", a mai transmis Tanczos Barna.

Măsura de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită oficial până la data de 30 iunie 2026.

Măsura se aplică pentru o listă de produse alimentare de bază, respectiv:

- pâine albă simplă (300–500 g)

- lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT) - brânză telemea de vacă vrac

- iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g)

- făină albă de grâu „000” (până la 1 kg)

- mălai (până la 1 kg)

- ouă de găină calibrul M

- ulei de floarea-soarelui (până la 2 l)

- carne proaspătă de pui

- carne proaspătă de porc

- legume proaspete vrac (ex: roşii, ceapă, castraveţi, morcovi, ardei etc.)

- fructe proaspete vrac (ex: mere, pere, prune, struguri)

- cartofi proaspeţi albi vrac

- zahăr alb tos (până la 1 kg)

- smântână (12% grăsime)

- unt (până la 250 g)

- magiun (până la 350 g)