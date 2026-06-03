Șase elevi din Suceava au fost premiați de polițiști pentru spirit civic, după ce au contribuit la prinderea autorului unei tâlhării comise asupra unei femei de 80 de ani. Adolescenții, cu vârste între 13 și 17 ani, au urmărit agresorul, au ajutat la recuperarea genții furate și au oferit informații esențiale care au dus la identificarea și reținerea acestuia de către forțele de ordine.

6 elevi din Suceava, premiaţi de poliţişti, după ce au ajutat la prinderea unui tâlhar

Adolescenţii, cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani, au primit diplome de apreciere pentru spiritul civic dovedit, în cadrul unor ceremonii organizate marţi, la unităţile de învăţământ la care studiază, potrivit Agerpres.

Tinerii au fost martori la o scenă în care un bărbat în vârstă de 33 de ani i-a smuls geanta de pe umăr unei bătrâne de 80 de ani, pe o stradă din municipiul Suceava. Victima a căzut la pământ şi s-a lovit în zona capului. Elevii l-au urmărit pe bărbat şi au ajutat atât la recuperarea genţii, cât şi la prinderea agresorului.

"Tinerii au procedat la urmărirea autorului infracţiunii, acesta încercând să se ascundă într-o scară de bloc amplasată în proximitate. Martorii au procedat la urmărirea autorului şi l-au determinat prin acţiunile lor pe acesta să părăsească scara blocului unde s-a adăpostit, moment în care a abandonat bunul sustras, apoi a continuat deplasarea în fugă către zona staţiei CFR Burdujeni. În zona staţiei sus-amintite, autorul a reuşit iniţial să se ascundă, motiv pentru care grupul de tineri a revenit în zona comiterii faptei, indicând poliţiştilor zona în care se afla. Semnalmentele au fost transmise de către minori poliţiştilor şi ulterior celorlalte echipaje de poliţie, jandarmi şi poliţie locală, iar autorul a fost identificat de lucrătorii de poliţie pe peronul din Gara Burdujeni, stabilind că acesta are 33 ani şi este din localitatea Stamate, comuna Fântânele. Autorul a fost reţinut şi încarcerat (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie", au precizat reprezentanţii IPJ Suceava.