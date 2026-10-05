Când vine vorba despre pensie, fiecare lună lucrată şi plătită contează. În ultima perioadă, mulţi descoperă, atunci când îşi verifică istoricul, că lunile sau chiar anii în care au muncit şi au plătit contribuţii nu apar în evidenţele Casei de Pensii. Iar o vechime lipsă poate însemna, în final, şi o pensie mai mică. Vestea bună este că aceste perioade nu sunt neapărat pierdute. Pot fi verificate şi, în multe cazuri, corectate.

Sunt mai multe situații în care putem descoperi că ne lipsesc luni sau chiar ani întregi din evidențele Casei de pensii. Practic, noi știm că am muncit în perioada respectivă, dar când verificăm, anii aceia nu apar.

Pentru tot ce am lucrat după 1 aprilie 2001, informațiile ar trebui să fie în baza de date a Casei de pensii, pe baza declarațiilor trimise de angajatori. Dacă vedem totuși că avem perioadă lipsă, trebuie mai întâi să verificăm exact despre ce luni este vorba și dacă angajatorul a transmis corect datele.

În cazul în care s-a strecurat o greșeală, situația poate fi îndreptată prin declarații rectificative. Lucrurile se complică însă puțin dacă vorbim despre un job de acum 10-15 ani, iar firma la care am lucrat s-a închis sau a dat faliment. Vechimea nu dispare odată cu firma, dar trebuie să aflăm cine a preluat arhiva fostului angajator și de acolo să cerem documentele care dovedesc că am lucrat în perioada respectivă.

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Iar pentru anii de dinainte de aprilie 2001, carnetul de muncă este foarte important. Dacă nu-l avem sau lipsesc perioade din el, putem avea nevoie de adeverințe. Ideea principală este să nu lăsăm verificarea aceasta pentru momentul pensionării. Mai bine descoperim acum că ne lipsesc aceste perioade decât atunci când suntem cu dosarul în mână.