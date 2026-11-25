Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 25 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, în raport cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 54.335 euro sau 59.339 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 55.428 euro sau 61.114 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 59.363 euro sau 65.220 dolari.