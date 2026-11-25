Doi români au fost condamnați la 13, respectiv 15 ani de închisoare în Marea Britanie, după ce au atras un bărbat într-o spălătorie auto din Derby, unde l-au legat, jefuit și violat. Cei doi vor fi deportați în România după ce își vor ispăși pedepsele, relatează Daily Mail.

Instanța din Derby a stabilit că Iorel-Raducu Ghimpu l-a convins pe bărbat să li se alăture la un grătar și să consume băuturi împreună, după ce l-au văzut trecând prin fața unei spălătorii auto de pe St Thomas Road, în cartierul Normanton, pe 21 mai 2022.

Victima a fost apoi agresată și deposedată de bunurile sale, printre care bani, telefonul mobil și documentele de identitate. Ulterior, bărbatul a fost legat și violat de Constantin Neagu, în timp ce Ghimpu îl imobiliza.

Cei doi români vor fi deportați după ispășirea pedepselor

Imediat după agresiune, victima s-a deplasat la secția de poliție Pear Tree, unde a raportat incidentul. Ghimpu și Neagu au fost arestați în ziua următoare. Cei doi au fost ulterior acuzați, fiecare, de două infracțiuni de viol, tâlhărie și neprezentare în fața instanței.

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Ambii au negat acuzațiile, însă jurații i-au găsit vinovați de toate capetele de acuzare, în urma unui proces care a durat patru săptămâni, în luna iunie a acestui an.

Constantin Neagu, în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, în timp ce Iorel-Raducu Ghimpu, în vârstă de 38 de ani, a primit o pedeapsă de 13 ani de închisoare.

Poliția a precizat că aceştia vor fi deportați în România după ispășirea pedepselor.

Poliția britanică: "Sunt indivizi extrem de periculoși"

Neagu și Ghimpu au supus victima unui calvar cu adevărat îngrozitor și, mai grav, au negat ulterior ceea ce au făcut, astfel încât aceasta a fost nevoită să treacă și printr-un proces.

"Neagu și Ghimpu sunt indivizi extrem de periculoși, care au crezut că vor scăpa nepedepsiți pentru infracțiunile comise și că victima va fi prea speriată pentru a-i denunța. S-au înșelat", a declarat Claire Partridge, detectiv în cadrul Poliției din Derbyshire.