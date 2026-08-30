Curajul nu înseamnă doar să îți depășești limitele. Uneori, însemnă să ai puterea să spui NU, mai ales atunci când presiunea vine din partea grupului, iar tentația este prezentată ca o experiență fără riscuri. Campania națională antidrog "Conștient, nu dependent", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, i-a adus împreună pe tineri și părinți la BIAS, într-o serie de activități despre prevenție, alegeri și consecințele consumului de droguri.

Printre demonstraţii spectaculoase şi sute de familii venite să vadă aeronavele de la BIAS, mesajul campaniei "Conștient, nu dependent" a fost despre un alt tip de curaj: puterea de a spune nu. Un "NU" spus la timp poate face diferența atunci când vine vorba despre droguri. Acesta este, de fapt, mesajul campaniei naționale antidrog "Conștient, nu dependent". Îi încurajează pe tineri să nu cedeze presiunii anturajului și să ceară ajutor atunci când se confruntă cu o situație riscantă.

Tinerii au aflat care sunt riscurile consumului de droguri, cum acționează presiunea grupului și de ce mitul potrivit căruia anumite substanțe ar fi sigure sau ușoare poate fi periculos. "Este foarte important ca noi, adulții, să facem prevenție și da, e posibil că mulți dintre cei care au participat să fie la o primă experiență, la o primulă astfel de lecție, de aceea este atât de important să avem astfel de campanii de prevenții prin care îi ajutăm pe copii", a declarat Gabriela Maalouf, psiholog.

Specialiștii au vorbit despre semnalele care pot ridica semne de întrebare: schimbări în comportament, în cercul de prieteni sau în modul în care adolescentul comunică. Important este însă ca acestea să nu fie transformate automat în acuzații, ci să devină un punct de plecare pentru dialog. "Tot ce înseamnă mecanismul campaniei Conștientul Dependent, dezvoltată de Fundația Dan Voiculescu încearcă să fie prezentă și pe viitor în tot ce însemnă manifestării publice de amploare. Campanie de prevenire împotriva adicțiilor și a consumului de droguri joacă un rol extrem de important pentru că vrem să le răspundem părinților în legătură cu modul cum își pot ține afectiv și emoțional copiii aproape", a declarat Cătălin Ţone.

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Prin activități interactive, discuții cu specialiștii și materiale educative, campania "Conștient, nu dependent" a dus mesajul prevenției mai aproape de copii, adolescenți și părinți. Iar mesajul transmis a fost unul simplu: adevăratul curaj poate începe cu un singur cuvânt - NU.