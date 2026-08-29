Nu toţi avem un prieten la care să putem apela când trebuie să ne mutăm. Iar când vine momentul, ne dăm seama cât de multă bătaie de cap înseamnă, de fapt, schimbarea locuinței. De la demontat şi curăţenie, până la folii de protecţie şi cutii, sunt firme care se ocupă de tot ce presupune mutarea. Practic, tu spui unde pleci, iar ei se ocupă de restul.

Ani se mută într-un apartament mai mare şi a avut nevoie de o firmă specializată care să o ajute să care toată calabalâcul dintr-o parte în alta. "Fizic nu ne mai permitem să cărăm, am cărat în tinereţe! Aveam nevoie de ajutor! Lucrurile sensibile au fost ambalate de dumnealor", spune o clientă.

Pe toate aceste piese de mobilier, pe câteva electrocasnice şi câţiva saci cu haine, acest client a plătit 2000 de lei pentru o firmă specializată. Tot procesul durează aproximativ 2 ore.

"Avem pachete cu 4 oameni şi o maşină la 1000 de lei. Debarasări, depozitări. Am împachetat lucrurile, le-am înfoliat pentru protecţia lor, am început să le cărăm, le-am încărcat în maşină", a declarat Mihai Trandafir, reprezentant firmă de mutări.

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Mirela a apelat la servicii all-inclusive când a trebuit să se mute. "Am preferat să mă duc o zi cu copiii să petrecem o zi în parc şi să mă asigur că mutarea mea este făcută de oameni profesionişti care au grijă de lucrurile noastre. În funcţie de dimensiunea lucrurilor pe care a trebuit să le mutăm şi câţi oameni au trebuit să ne trimită, am plătit de la 2000 de lei până înspre 4000 de lei".

"Un pachet complet de la A la Z: ne predau cheia, discutăm, facem flow-ul operaţiunii, ei pleacă la serviciu sau în vacanţă se întorc seara la noua adresă sau a doua zi. Al doilea serviciu este serviciul custom, personalizat. Livrăm noi cutiile, ei fac împachetarea lucrurilor personale, lăsând vesela şi obiectele fragile să fie ambalate corect. Undeva între 100 şi 200 de euro pentru mutări simple, câteva cutii, o garsonieră, iar de la 2 camere, 3 camere costurile cresc în funcţie şi de existenţa liftului. Între 800 şi 1000 de euro", Daniel Ene, proprietar firmă de mutări.

Poţi scăpa măcar de o parte din aceste costuri dacă ai un cunoscut cu o dubiţă, dispus să te ajute. Dacă munca