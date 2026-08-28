Consilierii generali de la Primăria Capitalei au votat astăzi tăieri în lanţ şi scumpiri pentru bucureşteni.

Prima măsură pe care o vom resimţi în curând este că se scumpeşte apa în Capitală. Tariful a fost majorat cu 0,85 de lei pentru fiecare metru cub de apă. Astfel că pentru preţul va creşte la 8,83 de lei pe metru cub. Scumpirea se va aplica, cel mai probabil, în câteva luni. Din aceşti bani, primăria vrea să construiască bazine de retenţie a apei care să prevină inundaţiile din Bucureşti.

În paralel, municipalitatea a anulat voucherele materna în valoare de 2.000 de lei, de care beneficiau femeile gravide. Voucherul reprezenta un ajutor pentru efectuarea analizelor şi ecografiilor în sarcină, dar şi alte servicii medicale. Programul început în 2018 genera cheltuieli de 24 de milioane de lei pe an din bugetul primăriei generale. Municipalitatea susţine că a anulat voucherul pentru că femeile gravide pot avea acces la servicii medicale gratuite la spitalele de stat din Capitală.

S-a umblat şi la stimulentele pentru nou născuţi însă nu au fost anulate ci au fost diminuate. Astfel că acest ajutor scade de la 2.500 de lei la 2.000 lei şi va fi acordat doar persoanelor defavorizate, printre care mamele cu dizabilităţi sau mamele minore. Municipalitatea invocă aceleaşi motive şi aici: nu mai pot sustine financiar acest program început în urmă cu 9 ani.

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Şi se suspendă şi stimulentele pentru adulţii cu handicap. O măsură de ajutor social care nu s-a mai pus în practică din noiembrie anul trecut, adică de 25 de luni de când primăria capitalei nu a mai plătit pentru că a rămas fără fonduri. Vorbim de plăţi restante în valoare de peste 680 de milioane de lei, bani care ar fi trebuit să ajungă la cei peste 50.000 de beneficiari care NU au mai încasat acest ajutor de 500 de lei pe lună, ajutor care a rămas practic doar pe hârtie. Ajutorul se suspendă până în 2030 timp în care primarul general şi-a luat angajamentul că va achita datoriile în tranşe de 250 de lei pe lună pentru fiecare adult cu dizabilităţi.