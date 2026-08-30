Au curs amenzile în traficul din Ilfov. La razie a fost şi un câine poliţist antrenat să găsească droguri

Este ultimul weekend de vară și poate vă grăbiți să prindeți ultimele zile de distractie. Nu uitați însă să respectați regulile în trafic. Ieri, în doar patru ore, polițiștii au oprit peste 100 de mașini în Ilfov. Iar agentii au făcut teste pentru a-i depista pe soferii care au consumat alcool și substanțe interzise. Acțiunea vine într-o perioadă în care mulți români se întorc din vacanță. Tocmai de aceea, autoritățile atrag atenția că graba, consumul de substanţe și nerespectarea regulilor pot transforma o simplă deplasare într-un incident grav.

"Aţi consumat ceva băuturi alcoolice?". Este întrebarea de care s-au lovit şoferii care au trecut prin comunele Baloteşti şi Moara Vlăsiei din judeţul Ilfov. Poliţiştii au oprit 129 de maşini. Au avut şi un ajutor de nădejde: un câine poliţist antrenat să detecteze substanţele interzise.

Câine poliţist, antrenat să depisteze droguri

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Şofer: Foarte regulamentară. Pentru siguranţa de trafic, pentru că mai conduc şi alţii fără permis.

În doar patru ore, agenţii au dat 43 de amenzi contravenţionale, cele mai multe pentru încălcări ale Codului Rutier.

Sancționate au fost şi două persoane pentru încălcarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, o firmă a fost amendată după ce polițiștii au constatat că un șofer care transporta pasageri nu avea casă de marcat.

S-au dat amenzi de 11.500 de lei

Poliţiştii nu au verificat doar documentele şoferilor, ci şi autoturismele acestora în căutare de obiecte sau substanţe interzise. Trei permise de conducere au fost reţinute, iar valoarea totală a amenzilor trece de 11.500 de lei.

Peste 1.600 de accidente au avut loc, la nivel național, în primele 6 luni ale anului. Tot în această perioadă, au fost depistate peste 12.000 de persoane aflate la volan sub influența alcoolului.