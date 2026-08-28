Toamna se numără bobocii, dar şi borcanele din cămară. Găsim de toate în comerţ, dar gustul desăvârşit e doar cel pe care-l obţii în propria bucătărie, din ingrediente atent alese, combinate după reţete din bunici. Şi cum tot e cald afară şi ai de dat în clocot oale-ntregi. nu fără câteva picături de sudoare.

Prin grădini şi prin solarii, roșiile date-n pârg sunt gata de recoltă.

"Încercăm să le ținem cât mai naturale, să le stropim, să nu folosim chimicale pentru nu a avea un lot cât mai bogat. Un an foarte bun, a fost an bogat în tot, nu doar în roșii. Sperăm și la anul la fel", a spus un agricultor.

Roşiile pentru bulion se vând cu până la 3 lei kilogramul

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Și în piețe este forfotă mare. Cu puţin noroc, găseşti kilogramul de roșii de bulion cu până în 3 lei. Iar lumea e pusă pe făcut provizii, nu glumă.

Reporter: Ați făcut deja? Câte kilograme?

Persoană: Vreo 70. Da, în jur de 60 de borcane de 800 de grame.

"Nu e așa cum l-ai face tu așa. Punem în el de toate. Cu cimbru, cu ingrediente de ale noastre bătrânești", a precizat o femeie.

Gospodinele pregătesc cămările pentru iarnă

În bucătării, gospodinele îşi suflecă mânecile. Borcanele au fost date-n clocot, cămara e pregătită. Coana Liliana are, anul acesta, un sprijin de nădejde în bucătărie: o ajută nepoata.

"Ceapă, ardei și morcovi, depinde foarte mult de reţetă. Roşii de grădină. Atâta timp cât avem roşii în grădină și sunt bio trebuie să profităm cât mai mult de ele", a explicat Vasilica Coica, gospodină.

Din Oltenia până în Banat, tradiția nu se pierde. La cei 74 de ani ai săi, şi Leonora găteşte pentru nepoatele sale.

Bulionul făcut acasă poate fi mai ieftin decât cel din magazin

"37 de kilograme și la sticlă vreo 50 şi ceva. La mine e o tradiţie din copilărie. Partea de aici este pentru ketchup țărănesc, în partea de aici este bulion", a precizat Leonora Toda, gospodină.

Cu cât sunt mai coapte şi mai zemoase roşiile, cu atât mai mică e cantitatea de care ai nevoie: un kilogram şi jumătate de roşii se transformă într-un litru de bulion. În magazine, un borcan de bulion de 400 de grame costă aproximativ 12 lei. În piață, de la particulari, e şi 15 lei. În schimb, dacă ţi-l faci singur acasă, te va costa mai puțin de 10 lei.