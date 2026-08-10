Curs BNR, 10 august 2026. Leul românesc câştigă aproape 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 10 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5329 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 17 iunie şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban şi jumătate atât în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2396 lei româneşti, cât şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6092 lei româneşti, şi a câştigat circa un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1178 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu opt bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 632,6943 lei.