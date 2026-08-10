O problemă medicală apărută în timpul unei vacanțe în străinătate se poate transforma rapid într-o cheltuială uriașă. Cardul european de sănătate poate reduce acest risc pentru românii asigurați, oferind acces la servicii medicale necesare în timpul unei șederi temporare în țările participante. Cardul este gratuit, dar nu acoperă orice situație și nu înlocuiește o asigurare medicală de călătorie.

Când este util cardul european de sănătate. Totul despre obţinere şi valabilitate - Shutterstock

Cardul european de asigurări sociale de sănătate poate fi foarte util românilor care călătoresc în străinătate. Este gratuit pentru persoanele asigurate şi permite accesul la servicii medicale devenite necesare în timpul unei şederi temporare în statele UE, Spaţiul Economic European, Elveţia şi Regatul Unit. Cardul nu acoperă însă tratamentele medicale planificate şi nici toate costurile care pot apărea în timpul unei călătorii.

Înainte de o vacanţă în străinătate, paşaportul sau cartea de identitate nu sunt singurele documente care trebuie verificate. Pentru persoanele asigurate în România, cardul european de sănătate poate fi extrem de important în cazul în care apare o problemă medicală pe durata călătoriei.

Cardul dovedeşte dreptul titularului la prestaţii medicale devenite necesare din punct de vedere medical în timpul unei şederi temporare, în condiţiile sistemului public de sănătate din ţara respectivă.

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Ce este cardul european de sănătate

Cardul european de asigurări sociale de sănătate, prescurtat CEASS, este documentul prin care o persoană asigurată în România poate beneficia de anumite servicii medicale în timpul unei şederi temporare într-un alt stat participant la sistem.

Acesta poate fi folosit în:

Statele membre ale Uniunii Europene;

Islanda;

Liechtenstein;

Norvegia;

Elveţia;

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

CNAS precizează că titularul cardului beneficiază de serviciile medicale devenite necesare pe perioada deplasării, în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi tarife aplicabile persoanelor asigurate din ţara respectivă.

Asta înseamnă că, în funcţie de regulile din ţara în care ajungeţi, anumite servicii pot fi gratuite, iar pentru altele poate exista o coplată.

Cardul european de sănătate emis în România nu este valabil în Turcia. El poate fi utilizat în statele UE, Spațiul Economic European, Elveția și Regatul Unit. Turcia nu face parte din această listă. Pentru Turcia, este recomandat să ai o asigurare medicală de călătorie.

Când este util cardul european de sănătate

Cardul este destinat situaţiilor în care o persoană se află temporar în străinătate şi are nevoie de îngrijiri medicale.

De exemplu, poate fi util dacă în timpul unei vacanţe, vă îmbolnăviţi, aveţi nevoie de un consult medical, suferiţi un accident, aveţi nevoie de tratament pentru o afecţiune care apare în timpul călătoriei, aveţi nevoie de servicii medicale pentru o boală cronică sau apare o situaţie medicală legată de sarcină.

Regulile europene precizează că serviciile acordate trebuie să fie necesare din punct de vedere medical, ţinând cont de natura tratamentului şi de durata prevăzută a şederii.

Prin urmare, cardul nu este destinat exclusiv urgenţelor medicale. Poate fi folosit şi pentru alte servicii devenite necesare pe durata şederii.

Cardul european nu este doar pentru vacanţe

Deşi este asociat cel mai des cu vacanţele, cardul poate fi folosit şi în cazul altor tipuri de şederi temporare. Reglementările europene prevăd utilizarea lui indiferent dacă deplasarea este turistică, profesională sau pentru studii. Aşadar, un român care merge pentru câteva săptămâni într-o altă ţară europeană pentru muncă temporară, studii sau vacanţă poate avea nevoie de card dacă apare o problemă medicală.

Ce servicii medicale acoperă

Cardul acoperă serviciile medicale devenite necesare în timpul şederii temporare, acordate în sistemul public, în condiţiile legislaţiei ţării în care vă aflaţi. Este important acest detaliu: nu înseamnă că orice clinică privată din Europa este obligată să accepte cardul.

Serviciile sunt acordate prin sistemul public sau de furnizorii care intră în sistemul de asigurări sociale de sănătate al ţării respective, în condiţiile stabilite acolo.

În plus, dacă persoanele asigurate din ţara respectivă trebuie să plătească o anumită coplată, şi titularul cardului poate fi obligat să suporte aceeaşi sumă.

Cardul european nu înseamnă tratament medical gratuit oriunde în Europa. Unul dintre cele mai importante lucruri de ştiut este că cardul european nu garantează că pacientul nu va plăti nimic.

CNAS avertizează că pentru anumite servicii medicale poate exista coplată, chiar dacă în România serviciul respectiv este decontat integral. De aceea, înainte de plecare este util să verificăm regulile din ţara în care mergem.

Ce NU acoperă cardul european de sănătate

Cardul european nu trebuie confundat cu o poliţă de asigurare medicală de călătorie. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care nu le acoperă este tratamentul medical planificat.

Dacă o persoană pleacă din România într-o altă ţară cu scopul de a urma un tratament medical programat, cardul european nu poate fi folosit pentru acel tratament. Reglementările europene precizează explicit că CEASS nu este valabil atunci când scopul şederii temporare este obţinerea unui tratament medical.

De asemenea, cardul nu trebuie privit ca o poliţă care acoperă toate cheltuielile generate de o problemă medicală în străinătate.

Cum se obţine cardul european de sănătate

Procedura este relativ simplă. Cardul poate fi solicitat de la casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află persoana asigurată.

Se depune o cerere în format standardizat. CNAS menţionează că modelul cererii este disponibil pe site-ul instituţiei şi pe site-urile caselor de asigurări.

În practică, solicitantul trebuie să completeze cererea şi să furnizeze datele necesare pentru emiterea cardului.

CNAS precizează că documentul este eliberat gratuit, iar costul este suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

În cât timp se eliberează cardul

Potrivit informaţiilor publicate de CNAS, cardul european se eliberează gratuit în termen de 7 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Cardul este distribuit prin Poşta Română la adresa indicată în cerere. Tocmai de aceea, este recomandat ca solicitarea să fie făcută din timp, nu cu o zi înainte de plecare.

Cât timp este valabil cardul european de sănătate

În prezent, perioada de valabilitate indicată de CNAS pentru cardul european este de 2 ani de la data emiterii. Data expirării este înscrisă pe card şi trebuie verificată înainte de plecare.

Există însă o schimbare legislativă care trebuie urmărită. În octombrie 2025, CNAS a anunţat că proiectul de lege privind măsuri în domeniul sănătăţii prevedea extinderea perioadei de valabilitate pentru anumite categorii: 10 ani pentru pensionari şi până la împlinirea vârstei de 18 ani pentru copii.

Pentru informaţia de serviciu destinată cititorilor, regula sigură de prezentat este cea afişată în prezent de CNAS: 2 ani, cu verificarea datei înscrise efectiv pe card.

Ce facem dacă am pierdut cardul

Dacă documentul este pierdut, furat sau deteriorat, titularul poate solicita înlocuirea lui. CNAS prevede şi posibilitatea eliberării unui certificat provizoriu de înlocuire a cardului european. Acesta poate fi important dacă persoana are nevoie de asistenţă medicală în străinătate şi nu mai are cardul asupra sa. Ghidul CNAS precizează că certificatul provizoriu conferă aceleaşi drepturi ca şi cardul european.

În cazul în care cardul nu a fost încă primit, procedura pentru certificatul provizoriu poate fi solicitată prin casa de asigurări de sănătate.

Astfel spus, cardul european de sănătate este unul dintre documentele care pot fi foarte utile atunci când plecăm temporar în Europa. Este gratuit pentru persoanele asigurate, se obţine de la casa de asigurări de sănătate şi, potrivit informaţiilor publicate în prezent de CNAS, este valabil 2 ani de la data emiterii.

Cel mai important lucru de reţinut este că documentul oferă acces la servicii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare, în condiţiile sistemului public din ţara vizitată. Nu este destinat tratamentelor programate şi nu elimină automat toate costurile medicale.

Pentru o vacanţă fără surprize, cardul european poate fi solicitat înainte de plecare, iar pentru protecţie suplimentară poate fi încheiată şi o asigurare medicală de călătorie.