Curs BNR, 13 noiembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a atins un nou nivel record ajungând să fie cotat la 4,8428 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4023 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3498 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7814 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,98 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 605,8788 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele 10 zile.