Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 13 noiembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 3 bani în raport cu dolarul american

Curs BNR, 13 noiembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 3 bani în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.11.2026, 13:05 | Modificat la 13.11.2026, 13:07

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a atins un nou nivel record ajungând să fie cotat la 4,8428 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4023 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3498 lei româneşti, dar a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7814 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 5,98 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 605,8788 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
curs bnr 13 noiembrie curs valutar 13 noiembrie curs euro 13 noiembrie curs franc 13 noiembrie curs dolar 13 noiembrie curs lira 13 noiembrie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.