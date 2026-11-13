Gică Hagi, mesaj ferm înainte de România - Polonia: "Nu o să plâng niciodată după niciun jucător"

Naţionala de fotbal a României înfruntă sâmbătă, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, formaţia Poloniei, într-un meci care contează pentru etapa a 5-a a grupelor UEFA Nations League şi care va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

După patru înfrângeri la rând, România este obligată să câştige pentru a mai spera la evitarea ultimului loc dintr-o grupă din care mai fac parte Suedia şi Bosnia Herţegovina.

Misiunea "tricolorilor" nu este, însă, una uşoară, mai ales dacă ne gândim că în tur, în Polonia, adversarii s-au impus cu un neverosimil 6-0.

Mai mult, România va fi lipsită de aportul unor fotbalişti importanţi, precum Stanciu, Mihăilă sau Ionuţ Radu, toţi cu probleme medicale mai vechi sau mai noi. În special despre Stanciu şi Ionuţ Radu s-a zvonit că s-ar folosi de problemele respective pentru a refuza să joace pentru naţionala României.

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Chestionat, înainte de meci, în legătură cu problemele medicale ale celor doi fotbalişti, selecţionerul Gheorghe Hagi a anunţat că "erau lucruri certe, nu aveam ce să lămurim. La nivelul acesta, jucătorul trebuie să vină şi să spună ce problemă are. Jucătorul reglează cel mai bine, el ştie cel mai bine ce îl supără. Noi ce putem face? Doar ne putem adapta".

Cu toate acestea, Gică Hagi a ţinut să transmită un mesaj ferm, "nu o să plâng niciodată după niciun jucător", dar şi să anunţe că "în mod cert vom face modificări faţă de meciurile precedente, minimum trei în atac, dar asta nu înseamnă că nu o să facem schimbări şi la mijloc sau în apărare, pentru că jucătorii nu sunt la forma maximă, nu au ritm şi intensitate".

Pe lângă meciul cu Polonia, de sâmbătă, de pe teren propriu, naţionala României mai are de jucat, în această fază a competiţiei, şi împotriva Bosniei şi Herţegovinei, în deplasare. Partida din Bosnia se va disputa marţi, 17 noiembrie, de la 21.45, ora României, şi, de asemenea, va fi transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.