Tânără, ucisă de un urs la o zi după ce fusese cerută de soție. A scos-o din cort sub privirile logodnicului

O tânără de 29 de ani a fost ucisă de un urs brun în timp ce se afla într-o excursie cu cortul în Munții Altai din Rusia. Snezhana Korolyova fusese cerută de soție de iubitul ei cu doar o zi înainte de tragedie.

O tânără de 29 de ani a fost ucisă de un urs la o zi după ce fusese cerută de soție - Sursa: the-sun.com/ dailymail.com

Potrivit presei locale, citată de Daily Mail, femeia se afla împreună cu logodnicul său într-un camping din satul Artybash, în apropierea lacului Teletskoye. În jurul orei 1:00 noaptea, ursul a ajuns la cortul celor doi și a târât-o pe femeie afară.

Animalul a atacat-o şi i-a transportat trupul peste râu

Animalul a atacat-o și apoi a transportat-o peste râul Biya. Martorii spun că mai multe persoane au încercat să îl îndepărteze, iar paznicii și polițiștii au tras focuri în aer pentru a speria ursul. Potrivit acestora, animalul nu s-a lăsat intimidat și a continuat să se îndepărteze cu femeia.

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Un martor a povestit că ursul ar fi început ulterior să acopere trupul femeii cu pământ. Logodnicul victimei, care tocmai o ceruse în căsătorie, a fost martor la tragedie și a rămas în stare de șoc.

Ursul ar fi fost văzut și în apropierea satului

Snezhana Korolyova, originară din regiunea Novosibirsk, era de profesie jurist și lucra pentru Ministerul pentru Situații de Urgență din Rusia. Potrivit informațiilor locale, în zona satului Artybash ar fi fost observați în această perioadă aproximativ 20 de urși.

O altă localnică a povestit că sora sa s-ar fi întâlnit cu același urs cu o noapte înainte. Femeia ar fi reușit să se adăpostească într-o construcție din apropiere, iar un șofer care trecea prin zonă a încercat să alunge animalul folosind farurile mașinii.

Snezhana Korolyova, jurist, lucra pentru Ministerul pentru Situații de Urgență din Rusia

După atac, autoritățile locale au declarat o perioadă de zece zile de alertă sporită. În acest interval, turiștilor le este interzis să campeze în pădure sau pe malul lacului.

Animalul care a atacat-o pe tânără este în continuare căutat, potrivit informațiilor publicate de autoritățile locale.

Un reprezentant al Societății raionale a Vânătorilor și Pescarilor din Mayminsky a pus atacul și pe seama creșterii populației de urși și a reducerii perioadei de vânătoare. Acesta susține că lipsa hranei, inclusiv a nucilor, ar fi determinat animalele să se apropie tot mai mult de zonele locuite.

În urma tragediei, procuratura din Republica Altai a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs atacul.