Paradoxul din stomatologie: tot mai mulți dentiști, tot mai puțini pacienți. România exportă specialişti

Vizita la stomatolog este, de cele mai multe ori, prima tăiată de pe lista de priorităţi. Din cauza preţurilor mari, românii aleg să facă altceva decât să îşi trateze problemele dentare. Dar aici există şi un paradox - dentiştii sunt tot mai mulţi, iar pacienţii tot mai puţini. Iar pentru tinerii absolvenţi de Stomatologie e şi mai greu - un loc de muncă în domeniu este uneori o misiune aproape imposibilă, ca să nu mai vorbim că până la a deveni medic drumul este foarte lung.

Pentru mulți români, vizita la dentist rămâne încă o cheltuială pe care o amână. Fie din cauza prețurilor, fie pentru că în unele zone cabinetele sunt puține. Astfel, controalele de rutină ajung să fie înlocuite cu tratamente făcute doar atunci când apare durerea.

Reporter: Credeți că românii își permit?

Tânără: Nu prea își permit, sincer. Fiindcă prețurile sunt scumpe și nu toată lumea îșI permite să meargă la stomatolog atât de des.

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În spatele ușilor închise ale cabinetelor se află însă o altă realitate. În fiecare an, pe piață intră noi generații de absolvenți, iar pentru mulți dintre ei începutul este mai dificil decât se așteptau.

"Este foarte greu, având în vedere că suntem foarte mulți absolvenți și foarte puține clinici care și acceptă să te învețe ce trebuie, mai ales că în facultate nu te învață foarte multe lucruri", a mărturisit Alexandra, rezident la stomatologie.

Lipsa experienței practice este unul dintre obstacolele despre care vorbesc cel mai des tinerii medici. În aceeaşi situaţie a fost şi Alexandra.

Reporter: Cât timp ai căutat?

Alexandra: Câteva luni de zile... Cam, nu știu, jumătate de an până să găsesc pe cineva care să vrea real să mă ajute. La stat nu există locuri de muncă în stomatologie, adică mai mult la privat nu prea se pune problema de așa ceva.

În ultimii 10 ani, numărul medicilor stomatologi din România a crescut cu peste 50%. În același timp, universitățile noastre pregătesc tot mai mulți specialiști pentru Europa: unul din șapte absolvenți ai continetului în medicina dentară este format aici, în ţara noastră.

Clinicile spun că încearcă să îi ajute pe cei aflați la început de drum, însă numărul locurilor disponibile este limitat.

"În fiecare an cel puțin unu, doi, câteodată și 3 proaspeți absolvenți vin. Câțiva dintre ei au și rămas cu noi în continuare. Dar, din păcate, nu avem loc chiar pentru toți", a declarat Roxana Brustur, reprezentant clinică.

Situația este și mai complicată în afara marilor orașe.

"Pentru un tânăr absolvent să meargă undeva în rural, unde nu poate face anumite manopere pentru că pacienții nu-și permit sau nu vin este foarte dificil", a mai spus Roxana Brustur.

"N-aș vrea să mutăm o eroare a unui sistem care a împins stomatologul către o componentă privată, după anii 90, să mutăm într-o pedeapsă a generațiilor care vin", a spus Silviu Mirel Pițuru, prorector pentru organizarea și dezvoltarea activităților studențești, UMFCD.

Potrivit Colegiului Medicilor Stomatologi, provocarea nu este lipsa specialiștilor, ci felul în care aceștia ajung acolo unde este nevoie de ei.

"Cred că 10 ani dacă nu s-ar mai produce absolvenţi, tot am fi cu 10% prea mulţi stomatologi faţă de media europeană care este undeva 1 la 1.280 de pacienţi", a explicat Bogdan Baldea, vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

8 din 10 absolvenţi de stomatologie spun că se integrează cu greu pe piața muncii, iar aproape două treimi recunosc că găsesc foarte greu un loc de muncă. În România, 98% din cabinetele stomatologice sunt private.