ANAF scoate la licitaţie un apartament cu o suprafaţă utilă de 54,80 de metri pătraţi în Oradea. Preţul de pornire al licitaţiei este de 18.850 de lei, după ce valoarea a fost redusă cu 50% în urma licitaţiilor anterioare.

Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 19.000 de lei. Preţul, redus cu 50% după prima licitaţie - Sursa: elicitatii.anaf.ro

Apartamentul se află pe strada Nufărului nr. 27D, bloc PB147, apartamentul 19, şi este identificat în documentele oficiale prin Cartea Funciară 152888-C1-U15. Proprietatea include şi o cotă de 16/312 din teren, înscrisă în Cartea Funciară 152888 Oradea, se arată în anunţul ANAF.

Preţul de evaluare al imobilului este de 37.700 de lei, iar actualul preţ de pornire reprezintă jumătate din această valoare.

Oferta poate coborî până la 9.425 de lei

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Licitaţia are însă o particularitate importantă. Participanţii pot plasa oferte sub preţul de pornire de 18.850 de lei, însă nu mai mici de 9.425 de lei, sumă care reprezintă 25% din preţul de evaluare.

Imobilul va fi adjudecat la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta este mai mic decât preţul de pornire, dar numai în cazul în care există oferte valabile din partea a cel puţin doi participanţi.

În situaţia în care există un singur participant cu o ofertă valabilă, adjudecarea se poate face doar dacă oferta acestuia este mai mare decât preţul de pornire al licitaţiei.

Potrivit anunţului publicat pe platforma eLicitaţii a ANAF, perioada de publicitate pentru această licitaţie începe pe 19 august 2026, la ora 07:00, şi se încheie pe 18 septembrie 2026, la ora 07:00.

1.885 lei, taxa de participare

Taxa de participare este de 1.885 de lei, iar imobilul este scutit de TVA.

În documentele privind proprietatea sunt menţionaţi coproprietari, iar la capitolul sarcini apare o ipotecă de rangul I în favoarea AJFP Bihor.

Astfel, deşi preţul de pornire este de 18.850 de lei, un participant poate depune o ofertă de cel puţin 9.425 de lei, însă adjudecarea la un preţ sub nivelul de pornire este posibilă doar în condiţiile prevăzute în anunţul licitaţiei.