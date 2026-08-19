Metroul bucureștean s-ar putea opri în septembrie 2026 dacă statul nu achită la timp compensația prevăzută în contractul de servicii publice, avertizează sindicaliștii de la USLM. Aceștia susțin că Metrorex nu este "o gaură neagră" a economiei, ci o companie afectată de neplata unor sume de către Guvern care, potrivit sindicaliștilor, au ajuns la 800 de milioane de lei în ultimii doi ani.

Sindicaliștii avertizează că metroul se va opri în septembrie dacă Guvernul nu plătește compensaţiile - Shutterstock

Sindicaliștii de la metrou reacționează după declarațiile ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii Radu Miruţă privind situația financiară a Metrorex și susțin că problemele companiei sunt generate în principal de neplata la timp a compensației prevăzute în contractul de servicii publice.

Într-un comunicat semnat de președintele USLM, Marian Artimon, sindicaliștii afirmă că ministrul ar readuce în atenție două teme pe care le consideră "imposibil de realizat": ideea că metroul bucureștean este "gaura neagră" a economiei și propunerea ca transportul metropolitan integrat să reprezinte soluția pentru salvarea Metrorex.

Sindicaliștii contestă afirmațiile lui Miruţă despre Metrorex

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USLM susține că Metrorex este o societate administrată în baza OUG 109/2011 și că ministrul Transporturilor nu poate interveni direct în conducerea companiei.

"Urmărim de câteva zile aducerea în prim planul ştirilor cotidiene, de către actualul ministru interimar al Transporturilor şi Infrastructurii a două 'ciorbe reîncălzite' şi imposibil de realizat dar foarte uşor de combătut. Una, aceea că metroul bucureștean este 'gaura neagră' a economiei românești, iar a doua, cum că transportul metropolitan integrat este singura soluție de salvare a metroului", se arată în comunicatul USLM.

Sindicaliștii afirmă că responsabilitatea pentru conducerea Metrorex revine administratorilor și directorilor companiei și susțin că nu este normal ca ministrul să transmită public solicitări privind tragerea la răspundere pentru datoriile Metrorex.

USLM: Compensația pentru 2026 este mai mică decât cea prevăzută în contract

Potrivit sindicaliștilor, principala cauză a datoriilor Metrorex este faptul că Ministerul Transporturilor nu achită la timp compensația prevăzută în Contractul de Servicii Publice de Transport.

"Cel mai simplu răspuns privind cauzele datoriilor Metrorex este faptul că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu plătește compensaţia la timp. Numai în 2026 compensația este cu 450.000.000 lei mai puțin decât prevede Contractul de Servicii Publice de Transport", susține USLM.

Sindicaliștii adaugă că aceeași situație s-ar fi înregistrat și în 2025.

"La fel a făcut Guvernul Bolojan și în anul 2025 când compensaţia a fost cu 350.000.000 lei mai mică", se mai arată în comunicat.

USLM afirmă că, prin diferențele de compensație din ultimii doi ani, s-ar fi acumulat o lipsă de aproximativ 800 de milioane de lei.

"Afirmaţia dlui ministru cum că orice sumă s-ar băga în Metrorex, banii nu se regăsesc, e total neadevărată și calomnioasă la adresa celor care muncesc la metrou. Se dovedește simplu că în doar doi ani ați generat prin neachitarea compensaţiei o lipsă de 800.000.000 lei", susține organizația sindicală.

"Metrorex nu este o gaură neagră a economiei"

Sindicaliștii consideră că situația financiară a companiei nu justifică eticheta de "gaură neagră".

"Deci Metrorex nu este o gaură neagră a economiei, este o societate ai cărei acționari nu o capitalizează, iar statul nu își respectă obligațiile contractuale", afirmă USLM.

Organizația sindicală respinge și ideea transferării metroului în subordinea Primăriei Municipiului București, despre care spune că nu ar avea capacitatea financiară să preia această responsabilitate.

"Ideea că metroul ar trebui să fie la primărie nu este nouă, dar Primăria Municipiului București nu este în stare să se țină pe ea fiind în faliment nedeclarat (ex. STB insolvență, Termoenergetica aproape), tot din cauza faptului că nu li s-a dat compensaţia la timp și în valorile contractate", se arată în comunicat.

USLM cere ministrului să nu pună călătorii împotriva angajaților Metrorex

Sindicaliștii îi cer ministrului Transporturilor să renunțe la ceea ce numesc „știri false” și să nu creeze un conflict între angajații Metrorex și călători.

"Solicităm de asemenea ministrului să nu mai aducă știri false și să pună bucureștenii în antiteză cu alți cetățeni din alte orașe și pe metroiști contra călătorilor", transmite USLM.

Organizația susține că angajații Metrorex își îndeplinesc în continuare atribuțiile.

"Fără compensație, metroul se va opri în septembrie 2026"

În final, sindicaliștii îi cer ministrului să asigure plata compensației prevăzute pentru transportul cu metroul.

"Dacă tot vrea să fie salvatorul metroului să acorde compensaţia pentru metroul bucureștean", afirmă Marian Artimon, președintele USLM.

USLM atrage atenția asupra numărului mare de persoane care folosesc zilnic metroul.

"Apropo, sunt peste 600.000 de călători pe zi, iar prin activitatea sa metroul aduce bunăstare la 4.000.000 de cetățeni zilnic", se arată în comunicat.

Sindicaliștii încheie cu un avertisment privind funcționarea Metrorex: "Atenție! Fără compensație metroul se va opri în septembrie 2026".