Pîslaru, despre Legea salarizării: "CE nu stabileşte bugete pentru România, dar ne-a atras atenţia"

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, afirmă că oficialii europeni au atras atenţia autorităţilor de la Bucureşti asupra faptului că o creştere "peste anumite praguri" a bugetului de salarii pentru sectorul public poate duce la dezechilibre care pot afecta ratingul de ţară şi care, pe de altă parte, pot face ca jalonul aferent reformei salarizării în sectorul public asumat prin PNRR să fie considerat ca neîndeplinit.

El spune că proiectul care va fi propus liderilor politici joi va fi unul "echilibrat" şi "obiectiv", care nu va duce la scăderi de venituri.

"Comisia Europeană nu a respins vreun proiect, pentru că nu avea ce să respingă, însă ne-a atras atenţia că asumpţiile de creştere care ar fi fie debalansată, fie care trece peste anumite praguri ne pot afecta ratingul de ţară şi, bineînţeles, să nu fie considerat jalon îndeplinit. (...) Comisia Europeană nu stabileşte bugete pentru România, Comisia Europeană îţi atrage atenţia asupra unor riscuri şi da, ni s-a atras atenţia asupra unor riscuri şi de ce aceste riscuri trebuie privite mai ales în lumina ultimului rating pe care l-am obţinut, cum se spune, la mustaţă, adică foarte greu printr-o contestaţie care, în ultimul moment, ne-a permis să avem undă verde. Ceea ce cred că este foarte important să înţelegem este că, din perspectiva sustenabilităţii fiscal-bugetare, a fost o discuţie clarificatoare, în care riscurile au fost foarte clar evidenţiate", a afirmat Dragoş Pîslaru joi dimineaţă, la Digi 24, referindu-se la proiectul legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice.

Ministrul interimar al Muncii a arătat că suma de 12 miliarde care ar fi în plus faţă de actualul buget de salarii reprezintă "limita maximă pe angajamentele României", însă "problema pe care o avem este că limita aceasta bifează bugetul pe care l-am putea avea conform jalonului dar avem de spus de unde aducem aceşti bani".

Articolul continuă după reclamă

Acesta a evitat să precizeze impactul bugetar al proiectului care va fi discutat joi, la Cotroceni, cu liderii partidelor, ministrul arătând că "pe masa liderilor politici" va fi propusă o "variantă echilibrată" a proiectului de lege, el subliniind că acesta va aduce "un echilibru obiectiv".

"În acest moment, vehicularea de alternative (privind sumele alocate pentru implementarea legii salarizării unitare - n.r.) nu ne ajută, ceea ce este important de ştiut este că, pentru întâlnirea de lideri de astăzi vom veni cu o versiune care să întrunească atât acordul Ministerului Finanţelor pe ceea ce putem să facem pe angajamentele României în perioada următoare, cât şi elementele de jalon pe care Comisia Europeană le solicită. Cu alte cuvinte, discuţiile de ieri, care au fost în mai multe runde, au fost foarte importante şi în dimineaţa aceasta încă mai avem nişte clarificări ca să putem pune pe masa liderilor, pe masa partidelor, un proiect care să fie cât de ambiţios este posibil pentru a servi scopul pentru sănătate şi educaţie şi toate celelalte familii ocupaţionale care au fost mai puţin vocale, până la urmă, şi în acelaşi timp să găsească echilibrul ca să putem finanţa această reformă", a declarat Dragoş Pîslaru.

Ministrul adaugă că, dacă Guvernul ar implementa toate solicitările sindicatelor, suma de 12 miliarde de lei ar fi depăşită.

"Pot confirma - fără să confirm cifrele acelea care au fost vehiculate, mult mai mari - pot confirma că am avut această încercare de a putea adăuga la anvelopa financiară către sănătate şi educaţie, lucruri care s-au demonstrat mai degrabă din discuţiile cu Comisia Europeană că nu sunt posibile şi, evident, acuma suntem în procesul de a pune cap la cap toate aceste analize şi să punem pe masa liderilor astăzi acel proiect echilibrat. (...) Suntem pregătiţi tehnic sau profesional să arătăm liderilor politici că orice suplimentare este populistă pentru că nu are o bază pe care să o poţi fundamenta nu numai faţă de Comisia Europeană, ci faţă de cât îşi poate permite România să cheltuie şi orice valoare mai mică va aduce nemulţumiri considerabile", mai spune Pîslaru, subliniind că pentru două treimi dintre bugetari salariile vor creşte, chiar dacă "nu extraordinar", iar pentru ceilalţi nu vor scădea.