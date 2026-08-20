Discuția despre posibilitatea liceelor de a-și organiza propriile concursuri de admitere stârnește nemulțumiri, mai ales în condițiile în care examenul ar urma să fie organizat fără supraveghere video și fără ca lucrările să fie nominale. Proiectul Ministerului Educației se află în dezbatere publică și a generat reacții din partea organizațiilor de părinți și elevi, dar și a unor partide

Practic, elevii care intră acum în clasa a VIII-a, la anul ar trebui să dea admitere la liceu. Dar vorbim despre o admitere la alegere, pentru că directorii și consiliile de administrație ale liceelor pot decide dacă organizează acest examen de admitere pentru cel mult 50% dintre locurile pe care le au disponibile. Vorbim despre un examen de admitere care ar urma să aibă loc după examenul de Evaluare Națională, iar pe locurile rămase libere după acest examen ar urma să se facă și repartizarea computerizată.

Elevi, părinți, profesori, directori de școli, dar și parlamentari sunt foarte mulți care contestă acest proiect, pentru că, spun ei, vor exista diferențe sociale între elevi. Mai exact, cei care își permit să facă meditații vor avea asigurate locurile cele mai bune, la liceele cele mai bune. Dar, în plus de asta, pentru faptul că nu există prevăzută supraveghere video și anonimizarea lucrărilor la acest examen, spun foarte mulți, lasă loc de fraude.

Sunt deja mai mulți parlamentari care spun că vor depune proiecte pentru amânarea aplicării acestei legi, iar alții spun chiar că ar trebui anulată această lege. Vorbim, totuși, de o lege care a fost dată în anul 2023. Ea a fost aprobată, a trecut de Parlament, iar ce face Ministerul Educației în acest moment este să publice normele de aplicare ale acestei legi, care, conform legii date atunci în 2023, trebuie aplicate din anul 2027.

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De altfel, și ministrul Educației, dar și premierul României spuneau că nu aveau ce să facă, pentru că trebuie pus în dezbatere acest proiect. Și dacă există suficienți parlamentari care se opun acestei legi, acest lucru se poate schimba în Parlament. Sunt, de asemenea, directori care au anunțat că nu vor susține acest examen de admitere anul viitor, tocmai pentru a nu lăsa loc de interpretări, pentru a nu crea diferențe sociale sau posibilități de fraudare, pentru că, așa cum vă spuneam, acest examen nu prevede a fi supravegheat video și nici numele elevilor nu sunt anonimizate.