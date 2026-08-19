Preţul aurului, 19 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,5 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 19 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 633,3435 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 10 august 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5190 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5773 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1269 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2452 lei româneşti.