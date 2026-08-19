Curs BNR, 19 august 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 19 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5190 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 17 iunie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5773 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1269 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2452 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 633,3435 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 10 august 2026 şi până în prezent.