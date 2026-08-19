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Curs BNR, 19 august 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.08.2026, 13:09 | Modificat la 19.08.2026, 13:12

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 19 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5190 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 17 iunie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5773 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1269 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2452 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 633,3435 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 10 august 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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