Vestea unei morţi înfiorătoare i-a şocat astăzi pe cei aproape 1500 de pacienţi şi medici de la Spitalul Universitar din Bucureşti. Un doctor s-a aruncat de la etajul 14 al clădirii, sub privirile neputincioase ale colegilor săi. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre el la superlativ, dar spun că era măcinat de o mare durere. Părinţii lui suferă de o boală necruţătoare, iar el suferea alături de ei pentru că nu avea cum să le alunge suferinţa.

În jurul prânzului, medicul rezident în vârstă de 28 de ani a ieşit din laboratorul de hematologie fără să le spună nimic colegilor. A urcat la etajul 14 îngândurat. Câteva clipe mai târziu, se prăbuşea în gol. Colegii şi pacienţii au fost martorii neputincioşi ai tragediei.

"Tocmai când am venit şi noi la vizită am aflat de tragedia care s-a întâmplat. Cât de grav ar fi putut să ţi se întâmple ceva încât să recurgi la astfel de gest. Trebuie să fii făcut ca să fii medic. Gărzile, oboseala, stresul", spun oamenii.

Conducerea Spitalului Universitar a anunţat că doctorul s-a sinucis. Era rezident de trei ani la secţia Hematologie, dar cariera lui trecuse în plan secund în ultima perioadă.

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Ce spun apropiaţii despre starea medicului în ultima vreme

Tânărul medic a urmat cariera tatălui, de care era foarte ataşat. Apropiaţii povestesc că în ultima vreme, însă, suferea cumplit. Amândoi părinţii lui sunt bolnavi de cancer, iar gândul că nu îi poate ajuta îl chinuia zi şi noapte.

"Viaţa grea din ziua de azi, depresiile. Sunt obişnuiţi ca părinţii să le poarte de grijă, iar copiii cum sunteţi voi, aşa de tineri, nu sunt obişnuiţi cu presiunea", spune o persoană.

"Este, din păcate, sfârşitul unui lanţ de evenimente care putea să fie prevenit. Avem prea des medici care sucombă problemelor de sănătate mintală. Este tot mai greu să împartă munca cu depresia, problemele familiare pe care le au", explică Gabriel Diaconu, psihiatru.

46 de doctori s-au stins în ultimele două decenii când erau de gardă sau imediat după.

Cel mai recent, un medic rezident în vârstă de 32 de ani a fost găsit mort într-un grup sanitar de la Spitalul Floreasca la începutul verii.