Curs BNR, 21 aprilie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 21 aprilie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5603 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 26 martie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,3365 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8563 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0988 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu ceva mai mult de un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 667,3968 lei.

