Curs BNR, 21 septembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 21 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5728 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1380 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5867 lei româneşti, sau în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2649 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,83 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 640,8715 lei.