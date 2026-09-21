PSD a decis, luni, în ședința Biroului Permanent Național, să nu voteze în Parlament Guvernul condus de Siegfried Mureșan, potrivit declarațiilor liderului social-democrat, Sorin Grindeanu. Potrivit surselor Observator, liderul PSD ar fi transmis că partidul nu își va trăda electoratul și că nu poate susține "un Bolojan mai mic".

UPDATE. "PSD nu poate gira acest model economic. L-am văzut pe Mureșan că vrea să fie discipolul lui Bolojan, de aceea PSD nu-l va vota", a declarat Grindeanu în cadrul ședinței.

"Nici măcar nu își dorește să devină premier. E doar o regie prost pusă în scenă", a mai spus Grindeanu.

Social-democratul i-a reproșat lui Siegfried Mureșan și lipsa unor explicații privind acoperirea deficitului bugetar.

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Grindeanu: "M-aş fi aşteptat să spună de unde acoperă cele 30 de miliarde lipsă din buget"

"M-aș fi așteptat de la dl. Mureșan să spună de unde acoperă cele 30 de miliarde lipsă din buget. Aș fi vrut să văd din partea domnului Mureșan în loc de veșnicele înjurături la adresa PSD care e viziunea pe buget", a mai adăugat Grindeanu.

Grindeanu a anunțat apoi explicit poziția partidului: "PSD a decis azi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0".

"Domnul Mureșan înainte de a vorbi cu noi spune că dorește să continue ce a făcut Bolojan, dacă dorește să avem discuții să ne spună cum poate prinde în programul de guvernare cele 10 puncte ale PSD. Nu am auzit să spună că va lua în calcul propunerile PSD", a spus Grindeanu.

"O să-i zic Vasile Mureșan". Replici ironice pentru Siegfried Mureșan

"Sunt de acord cu Olguța, e un nume greu de pronunțat, o să-i zic Vasile Mureșan. Domnul Siegfried Vasile Mureșan a fost lider detașat în a înjura PSD. Am fi așteptat să existe minima decență de a lua în calcul lucrurile pe care noi le-am spus la Sinaia.", a încheiat Grindeanu.

Grindeanu, în şedinţa PSD: "Nu putem susţine un Bolojan mai mic" - Surse

Liderul PSD critică și faptul că premierul desemnat nu ar avea, în opinia sa, un program concret și susține că acesta ar continua măsurile luate de guvernul condus de Ilie Bolojan.

Grindeanu: "Siegfried Vasile Mureșan este un personaj care nu vrea să ajungă premier"

"Siegfried Vasile Mureșan este un personaj care nu vrea să ajungă premier. Va avea mai puține voturi decât Vestea. Noi nu ne trădăm electoratul. Rămânem consecvenți. Nu putem susține un Bolojan mai mic. Atunci când societatea îți spune că lucrurile merg covârșitor într-o direcție greșită, nu putem să susținem o continuare a politicilor de tăiere ale lui Bolojan. Acest om nici măcar nu are un program concret. El spune că va continua măsurile lui Bolojan care ne-au distrus economia și au sărăcit românii. Prin urmare, între trădarea oamenilor și anticipate, nu am nicio ezitare să mergem în fața oamenilor dacă asta va decide Președintele." ar fi declarat Grindeanu, potrivit surselor Observator, în cadrul şedinţei PSD.

Zi decisivă pentru Siegfried Mureșan. PSD hotărăște astăzi dacă îi susține Guvernul

Biroul Permanent Național al PSD se reunește astăzi, de la ora 11.00, pentru a analiza nominalizare lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României. În cadrul ședinței, social-democrații vor stabili dacă susțin în Parlament învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureşan.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunța joi că a convocat o ședință a BPN, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Conducerea PSD se reunește pentru a analiza nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

"Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării", a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat are la dispoziţie fix 10 zile ca să strângă o majoritate - scenariu pe care l-am mai văzut şi în trecut, dar care nu a avut un rezultat fericit. Majoritate înseamnă, pe scurt, 233 de voturi pe care, momentan, nu le are.

Chiar dacă PNL, USR, UDMR şi minorităţile ar veni în dreptul său şi şi-ar arăta susţinerea, tot ar fi nevoie ca la masa mare a negocierilor să vină şi social-democraţii. Iar acest lucru se va tranşa tot azi.

Liderii PSD se reunesc şi decid dacă e albă sau neagră în ceea ce priveşte susţinerea lui Siegfried Mureşan.