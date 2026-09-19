Din doctor, florist, din economist, frizer şi din corporatist, cofetar - aşa arată poveştile de succes ale celor care şi-au ascultat inima şi au ales, într-un final, meseria visurilor. Ţara noastră are printre cei mai mulţi tineri din Europa care aleg să profeseze în alte domenii decât cele pentru care s-au pregătit. Iar schimbarea de carieră vine deseori cu eforturi considerabile.

"Nu înţeleg de ce aveţi impresia că ne jigniţi atunci când ne faceţi frizeri. Întâlnesc în commentarii diverşi domni şi doamne care zic 'eşti un frizer amărât'. Dacă eşti frizer, nu înseamnă că eşti prost sau că n-ai studii. Eu de exemplu, am şi facultate şi master, dar iubesc atât de tare meseria asta încât aş lua-o de la capăt de fiecare dată! De ce toţi părinţii îşi îndeamnă copiii să fie medici, avocaţi? Trebuie să simţi că place şi să nu o faci din obligaţie! Am avut zile când m-am trezit şi la 5 dimineaţa. Munceam şi 16, 17 ore", a mărturisit Marian Capet, hairstylist.

El a înţeles care este reţeta succesului. Să faci ceea ce îţi place, nu ceea ce îţi spun cei din jur. L-am găsit în salonul de înfrumuseţare unde se simte împlinit şi îi face şi pe alţii fericiţi.

"Am fost atras de tot ce înseamnă frumos şi am avut şi eu o perioadă în viaţă în care am fost pus într-o balanţă. A trebuit să pun facultatea pe care am terminat-o, Geografie, Istorie şi Filosofie cu coaforul şi să-mi dau seama ce vreau să fac, pentru că primeam aceleaşi reacţii de la oamenii din jurul meu: 'a, da ce, tu ai făcut o facultate să te faci frizer?'", a povestit Marian Capet.

Articolul continuă după reclamă

Astăzi, le povesteşte şi celor care îl urmăresc online cât de bine este să-ţi asculţi instinctul.

"Am avut o perioadă în care am bătut 2 paşi înapoi şi am avut intenţia de a lăsa la o parte pasiunea asta şi a merge către ceva care să fie cât mai pompos ca şi nume. Căutăm grade. Eşti GM, eşti manager, eşti CEO şi atunci cred că ne încântă cu toate gradele astea care ne validează şi uităm că validarea vine din partea pasiunii şi a lucrurilor pe care le facem cu plăcere", mai spus Marian Capet.

Mihail Pautov, sau Dr. Mihail pentru urmăritori şi telespectatori, a lăsat în aşteptare... bisturiul. Şi din sala de operaţie, a intrat în studio.

Tânăra speranţă din blocul operator de la Spitalul Fundeni a devenit astăzi şi educator de sănătate, gazdă de emisiune tv şi de podcast. Cel puţin, o perioadă....

"Habar nu aveam unde să dau... taică-miu doctor, bunică-mea docor, toţi prietenii lui taică-miu medici şi ei. Cumva era singura opţiune care era ok... Ca hobbyuri anexe, îmi plăceau camerele, îmi plăceau pozele. Ce am făcut a fost să-mi iau un concediu fără plată de 3 luni care s-a prelungit la mai mult de 4 ani. Şeful clinicii din momentul respectiv era profesorul Irinel Popescu, cu care aveam o relaţie bună. El cumva mereu când aveam o teamă sau o nelinişte, sau mi se părea că nu e serios ceea ce fac, el mereu mă încuraja şi mi zicea 'du-te, dacă poţi să faci altceva, du-te, eşti mai bun decât asta, aici ai un impact mult mai mare decât să rămâi la sală să fii un chirurg!'. Fac vlog de aici, dar nu sunt doar asta! Fac podcast acolo, sau fac MediCOOL, apropo, MediCOOL în fiecare sâmbătă de la 12.00!", a povestit Dr. Mihail.

Unii s-au oprit - din tot ce îşi planificaseră ani în şir - chiar când erau încă pe băncile şcolii. După 6 ani de Medicină, Ioana şi-a dat seama că profesia de medic nu i se potriveşte. Acum are propria afacere. Face decoraţiuni pentru evenimente.

"Mă simt foarte împlinită că am luat decizia asta şi cred că dacă o iei pe un drum la un moment dat, în viaţă , nu înseamnă că nu te poţi opri din el, indiferent de cât de mult timp ai mers pe drumul acela şi cât te-ai chinuit", a mărturisit Ioana Miruna Cărăneanţ, proprietara unei firme de decoraţiuni.

Un studiu recent arată că peste 6 din 10 români merg la muncă din obligaţie şi ar fi dispuşi să facă o reconversie profesională. De altfel, România este printre statele europene cu cei mai mulți tineri care profesează în alte domenii decât cele în care s-au pregătit. Cei care vor să facă pasul într-o nouă meserie au la dispoziţie atât cursuri private, cât şi cursuri subvenţionate de stat în anumite situaţii. Important e ca acestea să fie acreditate.