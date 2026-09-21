Odată cu frigul, vin şi facturile care şi ele ne îngheaţă conturile. Sau ne încing buzunarele. Deja, la cele primite în septembrie, ne-am uitat de două ori la sumă pentru că am plătit cu aproape 30% mai mult. Acum din cauza caniculei, dar din octombrie se anunţă un nou val de scumpiri. Şi nu doar curentul se scumpeşte. Gazul pune şi el presiune pe preţuri. Cotaţiile europene au explodat şi au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape patru ani. Vestea bună e totuşi că noi intrăm în iarnă cu depozitele de gaze mai pline decât media europeană.

E pentru luna anterioară creșteri de 25-30%. Asta din cauza consumului mai mare de energie electrică. A fost cald, a trebuit să ținem mai mult în priză aparatele de aer condiționat și, automat, asta a crescut consumul de energie electrică.

De luna viitoare ne așteaptă însă un nou val de scumpiri. Hidroelectrica a decis să majoreze prețul energiei electrice. De la 45 de bani ajunge la 51 de bani pe kW.

În factură vorbim de un impact de aproximativ 7%. Este doar începutul, pentru că ne așteptăm ca și ceilalți furnizori de energie electrică să majoreze tarifele în perioada următoare și să ajungem la tarife care să se apropie chiar de 2 lei pe kW. Acesta să fie prețul final.

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Așadar, facturi mai mari în lunile următoare. Nu uitați însă că oricând vă puteți schimba furnizorul de energie electrică. Intrați pe site-ul ANRE.

Acolo puteți compara și tarifele și puteți alege cel mai bun preț pentru dumneavoastră. Schimbarea furnizorului este un proces gratuit și se realizează în cel mult 24 de ore.