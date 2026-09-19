Tot mai mulți proprietari de animale aleg hrana "holistică", promovată ca fiind mai naturală și mai sănătoasă. Costă însă mai mult decât mâncarea obișnuită, iar un sac de bobițe poate ajunge la câteva sute de lei. Medicii veterinari spun că nu trebuie să ne uităm doar la ceea ce scrie pe ambalaj. Mult mai importante sunt compoziția și la nevoile animalului.

De când s-a mutat în casă nouă, pisicuţa Sia a început să dea semne că nu se simte bine.

"Am avut o perioadă în care, probabil, mutarea de acolo aici, adaptarea la casă, la un nou ritm de mâncare, i-au creat probleme la stomac, îi cădea foarte mult blană.", spune Mădălina Palade, proprietar de pisică.

Cum casa nu se putea schimba, Mădălina s-a documentat şi i-a schimbat felinei alimentaţia.

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"Am ales o dietă adaptată nevoilor pisicilor în general, holistică. Nu este 100% doar holistic, dar una din mese este în acea direcție folosind și tehnologiile.", adaugă Mădălina Palade.

E o hrană scumpă, dar tot mai solicitată în magazine, potrivit ultimelor date. Un plic costă în jur de 15 lei, în timp ce un sac cu boabe uscate, de până la 3 kg, poate depăşi 200 de lei. Diferența de preţ este dată de ingrediente și de modul de preparare.

"Este o mâncare super premium, fără cereale, făra aditiv, coloranți, artificial. Este o hrană bazată pe carne, în procent de 70%, 30%. Fructe, legume, plante.", explică Odette Filip, medic veterinar.

Statisticile arată că mai bine de 50% dintre români au un animal de companie. Şi cei mai mulţi alocă între 200 şi 350 de lei din bugetul lunar pentru pentru o pisică, şi între 300 şi 1.000 de lei pentru un câine.

Persoană: Avem bobițe, mâncare umedă, mâncare făcută în casă.

Reporter: Le mai preparați din când în când?

Persoană: Din când în cănd, da. Orez, morcov, supă.

"Încercăm să dăm 60-70% proteină și restul legume, fructe, cel puțin eu. Pentru că așa consider că e sănătos.", spune un alt proprietar de animale.

Indiferent ce fel de hrană alegem pentru animale, medicii veterinari ne recomandă să verificăm mereu ingredientele, cantitatea de proteină și dacă este potrivită pentru vârsta, greutatea și starea de sănătate a animalului.