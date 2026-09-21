Dacă facturile la energie ne arată cât ne costă să ţinem casa în picioare, o altă întrebare este cât ne mai costă, de fapt, să cumpărăm una. Răspunsul, cum probabil vă aşteptaţi deja, este mai mult. Cu aproape 50% mai mult decât în urmă cu 6 ani, spre exemplu. Sumele cresc de la un an la altul. Iar un credit mai mare înseamnă şi o rată mai mare, un avans mai mare şi, la final, mai mulţi bani daţi înapoi băncii. Deci totul cu plus în faţă. Dar nu în favoarea noastră.

În doar șase ani, suma pe care o împrumutăm pentru o locuință a crescut cu peste 110.000 de lei. În 2019, creditul ipotecar mediu era de 228.000 de lei, iar acum a ajuns la 339.000. Doar față de anul trecut, vorbim despre aproape 20.000 de lei în plus. Și sunt mai multe explicații în spate.

O locuință mai mare ridică valoarea creditului

În primul rând, s-au scumpit locuințele, așa că avem nevoie de mai mulți bani de la bancă. Și contează foarte mult și ce cumpărăm. O locuință mai mare, mai nouă sau într-o zonă mai scumpă ridică automat și valoarea creditului.

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Diferența se simte și în fiecare lună. De exemplu, pentru un credit de 339.000 de lei luat pe 30 de ani, cu o dobândă medie de 6%, rata este de aproximativ 2.030 de lei pe lună.

Dacă dobânda rămâne aceeași pe toată perioada, la final am dat băncii peste 730.000 de lei, adică aproape dublul sume imprumutate. Și mai este un lucru foarte important.

Înainte să ajungem la această rătă, avem nevoie și de avans. Cu cât locuința este mai scumpă, cu atât suma pe care trebuie să o avem deja puse deoparte poate fi mai mare.