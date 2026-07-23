Curs BNR, 23 iulie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 23 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6312 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 30 aprilie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5.2356 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,5872 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1350 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,33 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 603,6628 lei.