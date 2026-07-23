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Video Copilă din Arad, violată ani la rând de tată. I-ar fi dat şi anticoncepţionale ca să nu rămână însărcinată

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Iulia Pop | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.07.2026, 14:02 | Modificat la 23.07.2026, 14:02

Caz de-a dreptul tulburător şi revoltător în judeţul Arad. Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce şi-ar fi violat fiica de 13 ani ani la rând. Fetiţa avea doar 9 ani când ar fi început abuzurile. Mai mult, bărbatul s-ar fi asigurat mereu ca fiica lui să nu rămână însărcinată.

Coșmarul fetei a început în anul 2022, când avea doar 9 ani. Procurorii spun că atunci ar fi fost agresată sexual pentru prima dată de către tatăl ei. De atunci și până în prezent, abuzurile s-ar fi repetat aproape săptămânal.

Anchetatorii susțin că bărbatul în vârstă de 51 de ani ar fi profitat de vârsta fragedă a fetei și de relația de autoritate pe care o avea asupra ei. Totul s-ar fi petrecut în locuința familiei din județul Arad. În cadrul anchetei au ieșit la iveală și alte detalii cutremurătoare.

Bărbatul i-ar fi administrat minorei anticoncepționale pentru a preveni o eventuală sarcină care l-ar fi putut incrimina. Coșmarul copilei a ieșit la iveală după ce o rudă venită în vizită ar fi observat un comportament nepotrivit al tatălui față de fiica sa și a alertat autoritățile. 

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Acum individul este arestat preventiv pentru 30 de zile și cercetat pentru viol asupra unui minor în formă continuată. În acest moment, ancheta nu o vizează direct pe mama fetei, dar se fac verificări și în cazul ei. 

Copila care are acum 13 ani a fost scoasă din familie și se află în grija  unui asistent maternal și beneficiază de asemenea și de consiliere psihologică.

Iulia Pop
Iulia Pop

Reporter senior la Observator Antena 1, care acoperă partea de Vest a țării. Are peste 20 de ani de experienţă în jurnalism.

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