Caz de-a dreptul tulburător şi revoltător în judeţul Arad. Un bărbat a fost arestat preventiv, după ce şi-ar fi violat fiica de 13 ani ani la rând. Fetiţa avea doar 9 ani când ar fi început abuzurile. Mai mult, bărbatul s-ar fi asigurat mereu ca fiica lui să nu rămână însărcinată.

Coșmarul fetei a început în anul 2022, când avea doar 9 ani. Procurorii spun că atunci ar fi fost agresată sexual pentru prima dată de către tatăl ei. De atunci și până în prezent, abuzurile s-ar fi repetat aproape săptămânal.

Anchetatorii susțin că bărbatul în vârstă de 51 de ani ar fi profitat de vârsta fragedă a fetei și de relația de autoritate pe care o avea asupra ei. Totul s-ar fi petrecut în locuința familiei din județul Arad. În cadrul anchetei au ieșit la iveală și alte detalii cutremurătoare.

Bărbatul i-ar fi administrat minorei anticoncepționale pentru a preveni o eventuală sarcină care l-ar fi putut incrimina. Coșmarul copilei a ieșit la iveală după ce o rudă venită în vizită ar fi observat un comportament nepotrivit al tatălui față de fiica sa și a alertat autoritățile.

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Acum individul este arestat preventiv pentru 30 de zile și cercetat pentru viol asupra unui minor în formă continuată. În acest moment, ancheta nu o vizează direct pe mama fetei, dar se fac verificări și în cazul ei.

Copila care are acum 13 ani a fost scoasă din familie și se află în grija unui asistent maternal și beneficiază de asemenea și de consiliere psihologică.