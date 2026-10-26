Curs BNR, 26 octombrie 2026. Leul românesc câştigă aproape 3 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 26 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,7808 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3727 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3467 lei româneşti, sau în raport cu dolarul american, cotat la 4,7745 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,95 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 615,8469 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 5 august 2026 şi până în prezent.