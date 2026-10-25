A mers să taie lemne pentru iarnă, dar a găsit o comoară într-un copac bătrân

Un bărbat din Zlatibor, Serbia, a avut parte de o surpriză în timp ce pregătea lemnele pentru iarnă. În trunchiul unui copac bătrân a descoperit un stup natural, plin cu faguri și miere. Cum albinele plecaseră deja, a putut să ia mierea fără să rişte să fie atacat, scrie Blic .

"La noi, până și lemnele pentru iarnă se transformă într-o poveste scrisă de natură", a povestit bărbatul, care spune că nu se aștepta să găsească o asemenea comoară în propria gospodărie. "Aici, în inima Zlatiborului, nu știi niciodată ce comoară te așteaptă după următorul copac", a adăugat acesta.

Ce trebuie să faci dacă dai peste un roi de albine

Albinele aflate în roi sunt, de regulă, mai puțin agresive, deoarece nu au un stup pe care să îl apere. Totuși, pot înțepa dacă se simt amenințate.

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Experții recomandă să nu lovim roiul, să nu aruncăm cu obiecte în albine și să nu încercăm să le alungăm cu mătura, cu apă sau cu substanțe chimice.

În cele mai multe cazuri, albinele rămân pe un copac, pe o terasă sau pe o clădire de la câteva ore până la câteva zile, înainte de a-și găsi un loc în care să se stabilească. Cel mai sigur este să păstrăm distanța și să apelăm la un apicultor dacă roiul se află în apropierea locuinței sau într-o zonă circulată.