Este alertă de sănătate în judetul Braşov unde se înmulţesc focarele de hepatită A. Numai în ultimele luni au fost diagnosticate peste 300 de cazuri de îmbolnăvire cu "boala mâinilor murdare", cum mai este numit acest tip de hepatită. Valul uriaş de pacienţi a dus la o criză de locuri în Spitalul de Boli Infecţioase, unde medicii abia mai fac faţă fluxului de bolnavi.

Soluțiile sunt transferurile pacienților către unități medicale cu capacități de tratare a cazurilor de boli infecțioase din apropiere, fie din județul Brașov, fie din județul Covasna.

În acest moment sunt 22 de copii internați aici la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov și 20 de adulți diagnosticați toți cu hepatita A. În cazul adulților, spuneau medicii, simptomele sunt mai severe.

Dacă în luna iulie, spre exemplu, la spitalul de boli infecțioase erau 59 de externeri pe lună, s-a ajuns începând cu toamna la peste 100 de externeri în fiecare lună și din acest motiv se pune problema uneori a transferului pacienților către alte unității sanitare.

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Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov confirmă această tendință de creștere alarmantă a numărului de cazuri de hepatita A. În trimestrul trei al acestui an, 283 de cazuri au fost diagnosticate și sunt în derulare confirmate oficial 8 focare în întreg județul Brașov, dintre care 2 au fost confirmate doar în ultima săptămână.

E numită și boala mâinilor murdare și din acest motiv spun medicii un gest simplu, foarte la îndemână, pe care îl putem face să ne ferim decontaminarea cu hepatita A, este spălarea mâinilor.