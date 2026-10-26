Preţul unui bitcoin astăzi, luni 26 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 26 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 382.454 lei sau 71.567 euro, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 385.099 lei sau 72.062 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 389.017 lei sau 72.868 euro.