Hotelierii s-au pregătit deja cu cele mai bune oferte pentru o escapadă perfectă pe litoral. De 1 Decembrie, vor să-i convingă pe români că Ziua Naţională se sărbătoreşte şi la malul mării. Îi așteaptă cu mese festive, petreceri şi pachete de relaxare. Iar după fasolea cu ciolan şi dans, urmează răsfăţul: piscine interioare, spa şi masaje. Cu alte cuvinte, unirea dintre distracţie şi relaxare se face cel mai bine la malul mării.

Marea îşi cheamă turiştii şi la început de iarnă.

"Pachete all inclusive, petrecere de 1 Decembrie, momente tradiţionale, mâncare românească, de asemenea accesul la piscina interioară, loc de joacă pentru copii inclus. Pachetele au fost pentru 3 nopţi de cazare 2 adulţi 2.400 de lei", a declarat Mihaela Clima, şef recepţie hotel de 4 stele din Eforie Nord.

La un hotel din Eforie Nord, gradul de ocupare pentru minivacanţa de 1 Decembrie este deja peste 90%. Dar sunt turişti şi acum, la final de octombrie spun că toamna marea are un farmec aparte.

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"În fiecare an venim în octombrie pentru copii mai mult. Am fost, am vizitat peste tot, dar în general aici. Acum e mai ok, ca bugetul familiei", a spus o turistă.

"Îmi place aici, e frumos, plăcut, relaxant, toate bine. Piscină, pe afară, ne plimbăm", a precizat alt turist.

Cât costă o vacanţă la mare în extrasezon

Sunt din ce în ce mai mulţi proprietari de spaţii de cazare care vor să atragă clienţii şi în extrasezon. Aşa că oferă servicii de relaxare şi tratamente care promit să transforme sejurul într-un răsfăţ total.

"Avem oferte de la 250 de lei camera pe noapte cu mic dejun inclus. Avem proceduri de masaj, loc de joacă pentru copii", a transmis Oana Olteanu, manager hotel de 3 stele din Mamaia.

"Este foarte bine. Este mai liber şi de aceea am preferat să facem acum şi procedurile aici. Venim pentru sănătate mai ales, şi aerosoli, sunt foarte buni în vremea asta", a precizat un turist.

Oferte speciale pentru minivacanţa de 1 Decembrie pe litoral

"Am pregătit o ofertă de 2 nopţi cu 1 gratuită cu preţuri ce pornesc de la 1.600 de lei sejurul cu mic dejun inclus pentru 2 adulţi. În această ofertă e şi o fişă de cont de 400 de lei pentru consumaţia la restaurant. Pe 30 noiembrie vom avea o cină inclusă cu muzică live şi multă distracţie", a declarat Elena Tiba, şef recepţie hotel de 4 stele din Mamaia.

Pe lângă piscine, SPA, petreceri tematice şi mese tradiţionale, turiştii care aleg litoralul în minivacanţa de 1 Decembrie se pot bucura şi de plimbări pe faleză, pot vizita Cazinoul sau pot participa la parada de Ziua Naţională.