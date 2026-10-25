Oraşul cu 2.600 de locuitori în care nimeni nu mai are apă potabilă la chiuvetă

Locuitorii unui oraș izolat din Norvegia au fost avertizați să nu mai bea apă de la robinet, după ce au fost descoperite cantități prea mari de metale grele. Problema ar avea legătură cu încălzirea accelerată a Arcticii, care duce la dezghețarea solului înghețat. Cercetătorii avertizează că și alte comunități din regiune s-ar putea confrunta cu aceeași situație, scrie The Guardian .

Orașul Longyearbyen, din arhipelagul Svalbard, se află la aproximativ 1.300 de kilometri de Polul Nord și este unul dintre locurile în care temperaturile cresc cel mai repede din lume. Regiunea se încălzește de cinci până la șapte ori mai rapid decât media globală, iar toamna temperaturile au crescut cu până la 4 grade Celsius pe deceniu.

Principala sursă de apă potabilă a orașului este lacul Isdammen, alimentat de un bazin amenajat pentru a asigura necesarul localnicilor. Însă încălzirea vremii a dus la dezghețarea permafrostului, stratul de sol care rămâne înghețat aproape tot anul. Odată cu dezghețul, rocile au fost expuse, iar metalele din acestea au ajuns în apa lacului.

Cum a ajuns apa să fie contaminată

Cercetătorii spun că problema e legată atât de dezghețarea permafrostului, cât și de structura geologică a zonei, unde se găsesc roci bogate în pirită, un mineral cunoscut și sub numele de "aurul proștilor".

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Atunci când pirita intră în contact cu apa și oxigenul, produce reacții chimice care cresc aciditatea apei. Acest proces favorizează eliberarea metalelor grele din roci, care ajung apoi în sursele de apă.

Autoritățile locale au alertat populația după ce, în septembrie anul trecut, au descoperit că nivelul de mangan din apa furnizată orașului era de 25 de ori mai mare decât valoarea recomandată de Institutul Norvegian de Sănătate Publică. Expunerea îndelungată la concentrații ridicate de mangan poate provoca probleme neurologice, în special în cazul copiilor și al sugarilor.

Interdicția a rămas în vigoare

Autoritățile au luat măsuri de urgență pentru a le asigura oamenilor accesul la apă curată. A fost instalat un rezervor cu apă purificată, pe care localnicii o pot lua gratuit, după ce aceasta este filtrată cu ajutorul unei instalații puse la dispoziție de fabrica de bere din oraș.

Între timp, nivelul de mangan a scăzut. Cu toate acestea, la începutul acestui an, analizele au arătat că nivelurile de sulfați și nichel depășeau limitele recomandate pentru apa potabilă. Din acest motiv, avertismentul privind consumul apei de la robinet a rămas în vigoare.