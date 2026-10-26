PSD va propune asumarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială până în martie 2027

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că îi va propune premierului ca Guvernul să își angajeze răspunderea pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea la nivel guvernamental.

Afirmația a fost făcută după reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat.

Cele două priorităţi ale PSD

”În ședința de astăzi a Biroului Permanent Național am discutat prioritățile, atât în ceea ce privește reforma statului, cât și în ceea ce privește relansarea economică. Spre deosebire de alții, și anume de domnul fost prim-ministru Ilie Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face și cred că lumea nu mai are timp și nervi pentru dezbateri din acestea interminabile.

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De aceea, noi vom propune și îi voi propune prim-ministrului Luca Niculescu două lucruri: 1 - angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni.

Din partea Partidului Social Democrat, coordonatorul pe această reformă va fi domnul europarlamentar Dragoș Benea; 2 - angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental, și anume reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi domnul vicepremier Marian Neacșu”, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

Ce spune Grindeanu despre buget

El a adăugat că ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple ”într-un orizont rezonabil de timp, și anume în următoarele săptămâni, în următoarele luni, adică până în martie 2027”.

”Evident că la aceste două reforme se va adăuga și un lucru foarte important - bugetul pe 2027. Aș vedea prioritizarea un pic invers - vorbim de cele două reforme care au, până la urmă, impact și pe buget și după aceea vorbim de bugetul pe 2027”, a afirmat acesta.