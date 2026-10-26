Prețul gazelor naturale bate un nou record pe burse, o premieră după criza din 2022. Care sunt riscurile

Prețurile gazelor naturale bat un nou record, peste 97 de euro pe burse, o nouă premieră după maximele înregistrate în 2022.

Preţul de referinţă al gazelor naturale pe piaţa europeană a trecut luni pragul de 97 de euro pe megawat-oră, o premieră după 2022. Îngrijorările legate de aprovizionarea regiunii la iarnă, precum şi incertitudinile legate de evoluţia războiului din Orientul Mijlociu au alimentat majorările de preţ, explică Bloomberg.

De ce cresc prețurile tocmai acum

Continuă astfel tendinţa de creştere înregistrată săptămâna trecută. În prima parte a zilei de luni s-a înregistrat un avans de până la 3,5%. Traderii se aşteaptă ca în zilele următoare să se intensifice cererea de gaze pentru încălzire, mai ales că este aşteptată o scădere a temperaturilor la nivelul întregului continent.

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Luni dimineaţă, la ora 08:50 am, la bursa TTF de la Amsterdam, cotaţiile futures la gaze cu livrare în luna următoare erau în creştere cu 3,2% până la 96,88 euro pe megawatt-oră (MWh).

Războiul ofertelor cu Asia

Vestea vine într-un context de aprovizionare limitată la nivel global, ceea ce creează premisele unui război al ofertelor cu alţi cumpărători, precum cei din Asia.

Riscă să alimenteze inflaţia şi să afecteze economia

Chiar dacă preţurile la gaze rămân semnificativ sub maximele atinse în timpul crize energetice din 2022, această nouă scumpire riscă să alimenteze inflaţia şi să afecteze activitatea economică din Europa

Depozitele europene sunt mai puțin pline

În luna octombrie, importurile de gaze lichefiate în Europa au rămas sub nivelurile înregistrate anul trecut, în pofida faptului că, în mod obişnuit, acestea înregistrează o creştere în această perioadă a anului.

Livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) au jucat un rol esenţial în aprovizionarea energetică a Europei după criza din 2022.

Această dependenţă expune continentul la riscul unor perturbări majore, mai ales că se intră în perioada de vârf a cererii, în timp ce stocurile de combustibil se află la niveluri anormal de scăzute.

Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE se situează la aproximativ 75%, cel mai scăzut nivel înregistrat pentru această perioadă a anului după 2009, în timp ce în Germania gradul de umplere este de puţin peste 61%.