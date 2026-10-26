Abia revenit la guvernare, PSD acuză greaua moştenire care ar fi fost lăsată de Guvernul Bolojan. Sorin Grindeanu sustine că Guvernul dominat de PSD nu va creşte taxe şi impozite în 2027, dar vorbeşte despre o gaură de 30 miliarde lei în bugetul ţării.

Social-democraţii s-au reunit în această dimineaţă într-o şedinţă a Biroului Politic Naţional, o şedinţă în care Sorin Grindeanu a trasat direcţiile de acţiune pentru miniştrii PSD din guvern în perioada următoare. La finalul şedinţei, liderul PSD i-a cerut premierului Luca Niculescu să-şi angajeze răspunderea în faţa Parlamentului pentru reforma admnistraţiei locale, mai exact comasarea localităţilor mici din România, şi, de asemenea, pentru reorganizarea agenţiilor sau companiilor de stat aflate în pierdere care ar putea fi lichidate.

"Reglaje" la Pilonul II de pensii

Două teme majore pentru care PSD îi cere premierului să vină în faţa Parlamentului şi să-şi angajeze răspunderea. Liderul PSD a garantat că guvernul din care PSD face parte nu va majora taxe şi impozite în 2027 şi de asemenea, mai spunea Grindeanu, că PSD ar putea face anumite "reglaje" la Pilonul II de pensii, fără a detalia despre ce e vorba.

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Dacă e să ne referim la majorarea taxelor şi impozitelor vedem o diferenţă de viziune între PSD şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, care nu a garantat că nu vor creşte taxele şi impozitele. Acesta spunea că nu-şi doreşte acest lucru, dar România are nevoie de sustenabilitate. PSD acuză în continuare această presupusă "grea moştenire" lăsată de guvernul Bolojan. Grindeanu vorbea despre o diferenţă de 30 de miliarde de lei în bugetul statului şi spunea că ar fi vorba despre 16 miliarde de lei în facturi neplătite şi 10-12 miliarde de lei de care ar fi nevoie pentru rectificarea bugetară.

Răspunsul lui Ilie Bolojan e că Sorin Grindeanu se comportă acum ca şi cum ar premierul de facto al României şi trasează ordine pentru guvernul Luca Niculescu. În privinţa deficitului bugetar, fostul premier spunea că toate cele 3 mari agenţii de rating au confirmat deficitul bugetar al României, ba mai mult au estimat că România va încheia anul cu un deficit de 6% din PIB.