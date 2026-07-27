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Curs BNR, 27 iulie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.07.2026, 13:06 | Modificat la 27.07.2026, 13:16

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 27 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5909 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2327 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1208 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6344 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,21 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 604,7416 lei.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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