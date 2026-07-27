Curs BNR, 27 iulie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 27 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5909 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2327 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1208 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6344 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 5,21 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 604,7416 lei.