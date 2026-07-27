Observator » Evenimente » Razie în Eforie. Vânzătorii ambulanți, amendați cu peste 200.000 de lei şi lăsaţi fără gogoşi şi cozonaci

Razie în Eforie. Vânzătorii ambulanți, amendați cu peste 200.000 de lei şi lăsaţi fără gogoşi şi cozonaci

Comercianții ambulanți de pe plaje, amendați și lăsați fără gogoşi şi cozonaci secuieşti - Sursa: Poliţia Română
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.07.2026, 14:30 | Modificat la 27.07.2026, 14:33

Comerțul ilegal, în vizorul polițiștilor din Eforie. În urma unei razii, au fost aplicate peste 100 de amenzi, în valoare de 203.000 de lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța și al polițiștilor din cadrul Poliției Locale Eforie. 

Astfel, au fost legitimate 72 de persoane și au fost aplicate 104 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 203.000 de lei, potrivit informaţiilor transmise de poliţiştii din cadrul Poliției orașului Eforie. 

Totodată, în urma verificărilor efectuate a fost dispusă măsura ridicării, în vederea confiscării, a produselor alimentare.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru siguranța și sănătatea dumneavoastră vă recomandăm să cumpărați produse alimentare doar din spații și de la comercianți autorizați.", transmit poliţiştii. 

Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

Like
eforie comercianti
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.