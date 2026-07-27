Razie în Eforie. Vânzătorii ambulanți, amendați cu peste 200.000 de lei şi lăsaţi fără gogoşi şi cozonaci

Comerțul ilegal, în vizorul polițiștilor din Eforie. În urma unei razii, au fost aplicate peste 100 de amenzi, în valoare de 203.000 de lei.

Comercianții ambulanți de pe plaje, amendați și lăsați fără gogoşi şi cozonaci secuieşti - Sursa: Poliţia Română

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța și al polițiștilor din cadrul Poliției Locale Eforie.

Astfel, au fost legitimate 72 de persoane și au fost aplicate 104 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 203.000 de lei, potrivit informaţiilor transmise de poliţiştii din cadrul Poliției orașului Eforie.

Totodată, în urma verificărilor efectuate a fost dispusă măsura ridicării, în vederea confiscării, a produselor alimentare.

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"Pentru siguranța și sănătatea dumneavoastră vă recomandăm să cumpărați produse alimentare doar din spații și de la comercianți autorizați.", transmit poliţiştii.